Datça'da görüntülenen Şevket Altuğ'un son hali 'yıllara karşı gelememiş' dedirtti!













11 kez Altın Portakal Film Ödülü sahibi olan ve Yeşilçam'daki sinema tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak tanınan Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. 79 yaşındaki usta sanatçının Datça'da bir berberde görüldüğü öğrenilirken Altuğ'un son halini gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.Bu güne kadar 20 filmde ve 4 dizide rol alan Türk Sinemasının usta oyuncularından Şevket Altuğ, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. En son 2002'de ekranlarda yayınlanan 'Unutma Beni' adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkan Şevket Altuğ, başka bir projede yer almamıştı.or" Ailesiyle birlikte Datça'da yaşamına devam eden Şevket Altuğ, yıllar sonra ilk kez görüntü verdi. Bir berberde görüntülenen Şevket Altuğ'un yıllara karşı gelemediği anlaşıldı. Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada dolaşırken akıllara Hakan Ural'ın, geçtiğimiz yıllarda 'Aramızda Kalmasın' isimli programında Şevket Altuğ ile ilgili olan açıklamalarını getirdi.Hakan Ural, açıklamasında programında, setlere yeniden dönüp dönmeyeceği çok fazla merak edilen Yeşilçam efsanesi hakkındaki açıklamasında Şevket Altuğ'un Datça'da yaşadığını ve keyfinin de sağlığının da yerinde olduğunu söylemişti. Altuğ'a iş tekliflerinin geldiğini söyleyen Hakan Ural Şevket Altuğ'un bu aralar setlerde olmayı tercih etmediğinden gelen teklifleri reddettiğini anlatmıştı.