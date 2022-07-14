Muğla Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi’nde Kocadağ bölgesinde Orman Yangını çıktı. Yangının nedeni henüz kesin olarak bilinmezken yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken hava şartları çalışmaları zorlaştırıyor. Datça’da çıkan orman yangını Maşa Çukuru’na doğru ilerledi. Yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 9 helikopter ile 5 uçak ile müdahale ediyor.
GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 12:14
Datça'da orman yangını çıktı! Rüzgarlar alevleri büyütüyor
Muğla Datça’da orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederken hava şartları yangının şiddetini arttırdı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangın yerleşim yerlerine ulaştı. İşte Datça’daki orman yangınında son durum…
GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 12:14