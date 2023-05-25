Yemek Tarifleri
25 Mayıs 2023 - 01:09

Davet sofralarını zenginleştiren tortilla böreği! Yiyen bir daha istedi! Kıymalı tortilla börek tarifi

Tortilla, Meksika mutfağının vazgeçilmez unsurlarından biridir ve taco, fajita, dürüm ve kolay pizza gibi birçok lezzetli yemeğin ana malzemesidir. İşte size kolay ve lezzetli bir çıtır çıtır tortilla böreği tarifi...

Yemek Tarifleri
25 Mayıs 2023 - 01:09
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Davet sofralarını zenginleştiren tortilla böreği! Yiyen bir daha istedi! Kıymalı tortilla börek tarifi


Tortilla, birçok lezzetli yemeğin ana unsuru olan ve pratikliğiyle dikkat çeken bir ekmek türüdür. Taco, fajita, dürüm gibi yiyeceklerde sıklıkla kullanılır ve tariflere kolaylık sağlar.

Bu sefer Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan sigara böreğini tortilla ile yorumladık. Yufka yerine tortilla kullanarak yeni bir lezzet deneyimi elde ettik.

KIYAMLI TORTİLLA BÖREĞİ TARİFİ

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İşte kıymalı tortilla böreği tarifi:

Malzemeler:

250 gram dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

3-4 yemek kaşığı su

6 adet küçük boy tortilla

Yapılışı:

Bir kaseye dana kıymayı alın. Rendelenmiş soğanı, baharatları ve tuzu ekleyerek malzemeleri birleşene kadar yoğurun.

Tereyağını bir tavada eritin ve küp şeklinde doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Kıymalı harcın üzerine minik parçalar halinde tereyağı serpiştirin ve suyu da dağıtın. Tavanın kapağını kapatın ve malzemelerin birleşmesini sağlayın.

Mini tortilla lavaşların ortasına kıymalı harçtan ince ve uzun bir şekilde ekleyin. Sonra tortillaları rulo şeklinde sıkıca sarın.

Tortillaların her tarafını zeytinyağıyla güzelce yağlayın. Ardından mikrodalganın ızgara ayarında kontrollü bir şekilde 7-8 dakika pişirin.

Sıcak olarak servis yapın ve afiyetle tüketin.

Bu tarifle tortilla kullanarak geleneksel sigara böreğine yeni bir yorum katabilirsiniz. Tortilla'nın esnek ve lezzetli yapısı, böreğin içindeki kıymalı harçla harika bir uyum oluşturacaktır. Bu pratik ve lezzetli tarifi sevdiklerinizle paylaşarak farklı bir atıştırmalık deneyimi yaşayabilirsiniz.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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