Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yetkileri elimizde çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan imza yetkisi yanıtı!













CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT

Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi altılı masa adayının kazanması gerektiğine dair tartışmalar son günelrde4 iyice attı. Son olarak altılı masanın ortaklarından Gelecek Partisi'nin başkanı Ahmet Davutoğlu yaklaşık bir hafta önce iktidara geldiklerinde altı kişilik heyeti oluşturan cumhurbaşkanlarının imza yetkisine sahip olacaklarını söyledi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dün katıldığı bir yayında, seçilmiş olan cumhurbaşkanının alınan oylarınız düşük o yüzde kabul etmiyorum kararı ben veririm gibi söylemleri sonrasında bir krizin çıkabileceğini belirterek, cumhurbaşkanının Meclis desteğini kaybedeceğini ile getiren Davutoğlu, "Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" yanıtını verdi tüm dikkatleri üzerine topladı.İktidara gelmeleri halinde ikili bir mekanizma kuracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu iş birliğinde altı partinin özel bir stratejik önemi var. yüzde 1,yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye düşünemeyiz. Bu çabalar paha biçilemez. İki ayrı kriterimiz var. Siyasî partiler kanunumuza göre altı partinin başkanları, her biri başkan olmasından dolayı eşittir. Bu sebeple öyle bir ikili sistem kuracağız ki siyasi partiler kanunu kapsamında altısının da sistemde olmasını istiyoruz. Demokrasi, temsili demokrasi de hangi partinin kaç oy aldığıyla alakalıdır, ona göre şekillenmesi gerekir." dedi.CHL lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında bakanlar kurulundaki dağılımın kullanılan oy oranına göre şekilleneceğini belirterek, "Altı partinin genel başkanları eşit olacak ve başkan yardımcısı genel başkan yardımcısı olacak. Zaman zaman temsili demokrasiye dayalı bakanlar kurulunu seçimde hangi partinin oy aldığına bakılmaksızın dağılımını yapacağız. Onları hassas bir şekilde inceledik" diye konuştu.