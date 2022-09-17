DEAŞ’a fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı













İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda, örgütlerle bağlantılı oldukları ve “infak” adı altında para toplayarak ‘terörizmi finanse' ettikleri öne sürülen 10 şüpheli yakalanmıştı. DEAŞ ve HTŞ (Heyeti Tahrir Şam) gibi örgütlere fon sağlamakla suçlanan 10 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi. MASAK raporlarına da yansıyan örgüte aktarılması fikir edinilen 58 bin 950 avro, 37 bin 600 TL ve 400 dolar para ile birden fazla dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara yollandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü adli makamlarca tutuklandı. İki şüpheli hakkında sınırdışı kararı verilerek deport edilirken, 2 şahıs hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulandı. Geri kalan 2 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ileri sürüldü.