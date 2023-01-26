GÜNDEM
26 Ocak 2023 - 11:50

DEAŞ'a istihbarat operasyonu! Suriye El Bab'da gözaltına alınan 15 kişi cezaevinde

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü olarak faaliyet gösteren DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonla ilgili gözaltına alınan 16 kişiden 15'i hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında örgütün sözde Kadı'sı olarak görev yapan bir kişinin de olduğu belirtildi.

GÜNDEM
26 Ocak 2023 - 11:50
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DEAŞ'a istihbarat operasyonu! Suriye El Bab'da gözaltına alınan 15 kişi cezaevinde


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suriye özel kuvvetleri komutasında gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarına göre, ülkenin yerel güvenlik güçleri El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütte sözde "kadı" ile çalışan teröristin de aralarında bulunduğu 16 zanlı tutuklandı.

DEAŞ'a istihbarat operasyonu

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirilirken 85 mermiye de el konuldu. Bunların yanı sıra evrak ve dijital belgeler de güvenlik güçleri tarafından evlerden çıkarılarak merkez emniyete getirildi. Sorgularının hemen sonrasında adli birimlere sevkleri yapılan 15 zanlı hakkında tutuklama kararı verilirken zanlılar, adliyeden çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan zanlılardan 1 tanesinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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