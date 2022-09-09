YAŞAM
09 Eylül 2022 - 17:39

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan dikkat çeken sözde önemli yetkili yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, savcılıkça 'anayasayı ihlal' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe yollandı.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 17:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığının DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve terör örgütü DEAŞ'ın dikkat çeken sözde üst seviye yöneticileri arasında yer alan 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na yollandı. Şüpheli, savcılıkça 'anayasayı ihlal' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe yollandı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Darende’de kaza: 2 yaralı
Darende’de kaza: 2 yaralı
Son Haberler
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı
İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı
Putin: 'Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM temsilcileriyle çalışmasını rica ediyorum'
Putin: 'Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM...
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
Bakan Varank: 'Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz'
Bakan Varank: 'Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz'
Okan Buruk: 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Okan Buruk: 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Yaz transfer sezonu sona erdi
Yaz transfer sezonu sona erdi
Darende’de kaza: 2 yaralı
Darende’de kaza: 2 yaralı
Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama...
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor
İstanbul’da tezgahlarda balık çeşitliliği yaşanıyor