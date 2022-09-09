YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:55

DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan öne çıkan sözde önemli yetkili yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:55
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DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde öne çıkan üst seviye yöneticileri arasında yer alan 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na yollandı. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'anayasayı ihlal' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.



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