GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 22:39

DEAŞ'lı 4 teröriste MİT operasyonu!

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda kırmızı kategoriden aranan DEAŞ'ın eski sözde genel valisi Şahap Variş'in de aralarında olduğu 4 terörist yakalandı.

GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 22:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
DEAŞ'lı 4 teröriste MİT operasyonu!


MİT'in Suriye'deki kritik operasyonu bilgileri verildi. Verilen bilgilerde DEAŞ mensubu eski Genel Vali Şahap Barış'ın da aralarında bulunduğu 4 terörist tutuklandığı aktarıldı.

DEAŞ'lı 4 teröriste MİT operasyonu!



 Güvenlik kaynakları, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda 4 teröristin tespit edildiğini bildirdi. Yürütülen çalışmaların sonunda tutuklanan teröristler, güvenlik güçlerine teslim edildi.

DEAŞ'lı 4 teröriste MİT operasyonu!

 Yakalanan teröristlerden bir tanesinin kırmızı kategoriden arandığı anlaşılan DEAŞ'ın sözde Türkiye genel valisi olarak tanımlanan Şahap Variş olduğu ortaya çıktı. Barış, DEAŞ'ın Türkiye'de planladığı ve güvenlik güçleri tarafından püskürtülen bir dizi terör saldırısına karışmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ