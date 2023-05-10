DEAŞ'lı 4 teröriste MİT operasyonu!













MİT'in Suriye'deki kritik operasyonu bilgileri verildi. Verilen bilgilerde DEAŞ mensubu eski Genel Vali Şahap Barış'ın da aralarında bulunduğu 4 terörist tutuklandığı aktarıldı.Güvenlik kaynakları, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda 4 teröristin tespit edildiğini bildirdi. Yürütülen çalışmaların sonunda tutuklanan teröristler, güvenlik güçlerine teslim edildi.Yakalanan teröristlerden bir tanesinin kırmızı kategoriden arandığı anlaşılan DEAŞ'ın sözde Türkiye genel valisi olarak tanımlanan Şahap Variş olduğu ortaya çıktı. Barış, DEAŞ'ın Türkiye'de planladığı ve güvenlik güçleri tarafından püskürtülen bir dizi terör saldırısına karışmıştı.