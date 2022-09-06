EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 22:38

Dedektörle sahilde ziynet aramada 'yasal boşluk'

Son dönemde oldukça moda olan dedektörle sahilde ziynet aramada 'yasal boşluk' olduğu bildirildi. Sahillerde kıymetli maden aranmasıyla konusunda ilgili kurumların genelgelerinde ya da kanunda 'yasaktır' ya da 'serbesttir' diye bir hüküm bulunmuyor.

EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 22:38
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Dedektörle sahilde ziynet aramada ‘yasal boşluk’


Dünyanın en iyi sahillerine sahip olan Türkiye'de son zamanda dedektörle altın arama işi oldukça moda. Özellikle Akdeniz ve Ege gibi çok turist gelen yerlerde popüler olan dedektörle ziynet eşyası arama işi sahili olan birçok ilde ağır ağır popüler olmaya başladı. Sahillerde dedektörle değerli maden arayıp, gün yüzüne çıkartma konusuyla ilgili kurumların yasalarında ya da kanunda ‘yasak' veya ‘serbest' diye bir hüküm bulunmuyor. Türkiye'de oldukça sık yapılan dedektörle sahilde altın arama işi de kanunlardaki bu boşluk yüzünden an itibariyle muallakta yapılmaya devam etmektedir.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, sahillerde ziynet eşyası aranmasıyla ilgili müze müdürlüklerinin 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu içerisinde ziynet eşyalarını aramanın ‘serbestliğiyle' ilgili açıklayıcı bir metin bulunmuyor. Kanunda ne ‘arayabilirsiniz serbesttir' diyor ne de ‘aramanız yasaktır' diyor. Ancak 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği "Bakanlığın izni dışındaki her şekilde yapılacak olan kaçak kazı ve izinsiz aramalar yasa dışıdır" hükmü bulunuyor. Müze müdürlükleri, define arama yönetmeliği konusunda yaptırım sahibi. Define arama yönetmeliğindeki şartlar ise kanunlarla belirli. Gerekli şartlara riayet edildiği müddetçe define aramak bakanlığın gözetiminde serbest. Onun dışındaki aramalar kanuna göre yasak. Sahillerle ilgili müze müdürlüğünü bağlayıcı, özellikle ziynet eşyalarının aranması, gün ışığına çıkartılması konusu ile ilgili olarak 2863 sayılı Kanun'da, ilgili yönetmeliklerde bununla ilgili bağlayıcı bir hüküm bulunmuyor. Bu hususta da yine 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği "Bakanlığın izni dışındaki her şekilde yapılacak olan kaçak kazı ve izinsiz aramalar yasa dışıdır" hükmü akla geliyor.



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