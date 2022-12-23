MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 18:46

Dedesi Atatürk'ün doktoru çıktı

Ali Poyrazoğlu Armağan Çağlayan’ın programına katıldı…

MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 18:46
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Dedesi Atatürk’ün doktoru çıktı


Usta tiyatrocu Armağan Çağlayan’ın Gör Beni programına katıldı. Samimi açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde tiyatro müzesi açmaya hazırlanan usta oyuncunun eski tiyatro malzemelerinden oluşturduğu koleksiyon yanmıştı. Usta oyuncu YouTube programında dedesinden bahsetti. Dedesi ve Atatürk arasındaki anılardan bahseden Ali Poyrazoğlu’nun hikayesi büyük ilgi gördü. Ali Poyrazoğlu

Dedesi Atatürk’ün doktoruymuş 

Armağan Çağlayan’ın bu hafta ki konuğu usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu’ydu. Usta tiyatrocu hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Annesinin soyadını Atatürk’ün verdiğini söyleyen Poyrazoğlu’nun hikayesi büyük merak uyandırdı. Poyrazoğlu ailesinden bahsederken :’ Annem tam bir Atatürk kadınıydı. Büyük solcuydu. Dedemde Atütürk’ün doktoru Ali Rıza Cankorur’du. Dedeme soyadını Atatürk vermiş. Sen benim hayatımı korudun soyadın Cankorur olsun demiş.’ diyerek dedesinin Atatürk ile olan anısını anlattı. Usta tiyatrocu ailesinin nasıl yetiştirdiğinden bahsederken ‘değişik kültürleri tanıyan ve benimseyen çocukların zamanı geldiğinde tırmanmayı daha kolay becerebilen insanlara dönüştüklerini düşünüyorum’ diyerek ailesinin yetişmesinde ki büyük etkidende bahsetti. Usta oyuncunun katıldığı program yoğun ilgi gördü.Ali Poyrazoğlu



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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