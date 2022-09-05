Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!

Geçtiğimiz akşam Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin bir mekanda eğlenirken olan görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Haklarında çıkan aşk dedikodularını sürekli yalanlayan çiftin, çevrelerindekileri hiç aldırmadan el ele diz dize oturmaları aşk dedikodularının doğru olduğunun kanıtı oldu.
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı söylenen Defne Samyeli, önceki gece sevgilisi olduğu öne sürülen Bilgili ile ilk kez bir mekanda görüntü verdi. Mekana ayrı ayrı gelen çift içeride buluştuğu ve eğlendiği görüldü.
"Barışma yemeği"Cem Yılmaz'dan 2019'da ayrılan ve adı Serdar Bilgili ile anılmaya başlanan Defne Samyeli hakkında çıkan aşk iddiaları ile ilgili bir açıklama yapmadı. İkiliyi bir mekanda ilk kez görüntü verirken çevrelerini görmezden gelerek bütün gece el ele oturan çiftin mutluluklarının gözlerinden okunduğu anlaşıldı.
Başta yalnız olan çifte daha sonra arkadaşları katılırken Defne Samyeli ve Serdar Bilgili gülerek kadehlerini kaldırdılar. arak barışmayı kutladı. Aralarında bir kırgınlık olduğu ve gecenin ise barışma gecesi olduğu öğrenilirken keyif içinde geçen yemeğin arkasından Samyeli ile Bilgili'nin birbirlerine sarılarak mekanı terk ettikleri öğrenildi.