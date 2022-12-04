Defne Samyeli yaşı ve tarzıyla yıllara meydan okuyor

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Sunuculuk, şarkıcılık ve ardından oyunculuğa soyunan Defne Samyeli ekranların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Yakın zamanda reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden gelen teklifi reddeden Defne Samyeli Aldatmak dizisiyle anlaşmıştı.Giydiği iddialı elbiselerle ve tarzıyla adeta zamana kafa tutuyor. 1972 doğumlu güzel sunucu Defne Samyeli adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Fiziği ve güzelliğiyle adeta yıllara medyan okuyan Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.‘Hayatınızda biri olsa giyim tarzınıza karışılmasına izin verir misiniz?’ Sorusuna ‘asla izin vermem, eski eşim çocuklarımın babası birlikte olduğumuz dönemde çok müdahale ederdi, yaşamak öğrendik bazı şeyleri bundan sonra hayatıma karışılmasına izin vermem.’ Diyerek açıklamıştı.