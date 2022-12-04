MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 12:42

Defne Samyeli yaşı ve tarzıyla yıllara meydan okuyor

Eski sunucu Defne Samyeli tarzıyla yine gündemde…

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 12:42
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Defne Samyeli yaşı ve tarzıyla yıllara meydan okuyor


Sunuculuk, şarkıcılık ve ardından oyunculuğa soyunan Defne Samyeli ekranların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Yakın zamanda reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden gelen teklifi reddeden Defne Samyeli Aldatmak dizisiyle anlaşmıştı. Defne Samyeli

Meydan okuyor 

Giydiği iddialı elbiselerle ve tarzıyla adeta zamana kafa tutuyor. 1972 doğumlu güzel sunucu Defne Samyeli adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Fiziği ve güzelliğiyle adeta yıllara medyan okuyan Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Defne Samyeli



Karışılmasına izin vermem 

‘Hayatınızda biri olsa giyim tarzınıza karışılmasına izin verir misiniz?’ Sorusuna ‘asla izin vermem, eski eşim çocuklarımın babası birlikte olduğumuz dönemde çok müdahale ederdi, yaşamak öğrendik bazı şeyleri bundan sonra hayatıma karışılmasına izin vermem.’ Diyerek açıklamıştı.Defne Samyeli

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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