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27 Ağustos 2022 - 17:16

Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları

Gerilim ve korku türünde film severlerin tercihi olan Dehşetin Dişleri filmi ilk ez televizyon ekranlarında verilecektir. Fragmanları gören izleyiciler hemen internet üzerinden Dehşetin Dişleri filmin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Yıllar önce vizyona giren Dehşetin Dişleri filmi günümüzde popülerliğini korumaktadır. İşte, Dehşetin Dişleri film konusu nedir?

Film
27 Ağustos 2022 - 17:16
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Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları
Yönetmen koltuğunda Andrec Traucki'nin yer aldığı film Dehşetin Dişleri'nin ne zaman çekildiği ve konusu merak konusu oldu. Sürükleyici hikayeye sahip olan filmin oyuncu kadrosunda ki zenginlik ise dikkatlerden kaçmadı. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Dehşetin Dişleri filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dehşetin Dişleri konusu nedir, oyuncular kimlerdir? İşte detaylar...

Dehşetin Dişleri film konusu ne?

Kate, kardeşi Matt ve kız arkadaşı Suzie ile birlikte Avustralya’ya Kate’in eski sevgilisi Luke’u görmeye giderler. Luke, onlara bir hafta sürecek bir tekne seyahati teklifi sunar. Plana göre bir haftada Endonezya’ya varacaklardır, fakat Avustralya kıyılarındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde beklenmedik bir sorunla karşılaşırlar. Yelkenlinin salması parçalanır ve alabora olur. Tek şansları teknenin üstünde kalmak ya da en yakın adaya kadar yüzmektir. Bir kişi dışında hepsi adaya yüzmeye karar verirler. Oysa ki büyük bir köpekbalığı tarafından takip edildiklerini bilmemektedirler.

Dehşetin Dişleri film konusu

Dehşetin dişleri film oyuncuları

Kieran Darcy-Smith

Zoe Naylor

Adrienne Pickering

Gyton Grantley

Damian Walshe-Howling

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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