Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları

Dehşetin Dişleri film konusu ne?

Dehşetin dişleri film oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Andrec Traucki'nin yer aldığı film Dehşetin Dişleri'nin ne zaman çekildiği ve konusu merak konusu oldu. Sürükleyici hikayeye sahip olan filmin oyuncu kadrosunda ki zenginlik ise dikkatlerden kaçmadı. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Dehşetin Dişleri filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dehşetin Dişleri konusu nedir, oyuncular kimlerdir? İşte detaylar...Kate, kardeşi Matt ve kız arkadaşı Suzie ile birlikte Avustralya’ya Kate’in eski sevgilisi Luke’u görmeye giderler. Luke, onlara bir hafta sürecek bir tekne seyahati teklifi sunar. Plana göre bir haftada Endonezya’ya varacaklardır, fakat Avustralya kıyılarındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde beklenmedik bir sorunla karşılaşırlar. Yelkenlinin salması parçalanır ve alabora olur. Tek şansları teknenin üstünde kalmak ya da en yakın adaya kadar yüzmektir. Bir kişi dışında hepsi adaya yüzmeye karar verirler. Oysa ki büyük bir köpekbalığı tarafından takip edildiklerini bilmemektedirler.Kieran Darcy-Smith Zoe Naylor Adrienne Pickering Gyton Grantley Damian Walshe-Howling