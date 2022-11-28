Dekolteli pozlarını paylaşan Buse Varol sosyal medyayı yıktı geçti! O karelere eşi Alişan bile sessiz kalamadı







EŞİNDEN YORUM GECİKMEDİ







Beşiktaş'taki bir davete giden ünlü isim Buse Varol, siyah elbisesi ile şıklığını sergiledi. Davette verdiği pozları sosyal medyadan paylaşan Varol, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Buse Varol'un siyah derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle verdiği davet pozları sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun o paylaşımına eşi Alişan da kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yorum yaptı.4 sene önce türkücü Alişan'la evlenen ve oyunculuğa ara veren Varol'un oyunculuğa ne zaman döneceği ise merak ediliyor. Güzel isim ekranlardan uzak olsa da özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.