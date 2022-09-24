Dele Alli: 'Buraya gelmek, benim adıma bir meydan okuma'













Beşiktaş'ın sezonun başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Dele Alli, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında sorulara yanıt verdi. Öncelikle Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu önemini vurgulayan Dele Alli, "Başlangıcıyla beraber çok iyi geçen bir zaman. Türkiye'ye geldiğim an müthiş duygular içinde oldum ve aslına bakarsanız çok mutluyum” dedi. Yaşadığı farklı gol sevinçleriyle alakalı olarak “Ben gol atmayı ve gollerden sonra farklı şekilde sevinmeyi seviyorum. Bazen göden sonra anlık şeyler geliyor aklıma bazen de planlı oluyor. Belki Beşiktaş'ta farklı bir gol sevinci görebiliriz” dedi.