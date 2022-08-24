Dele Alli ne zaman gelecek? Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu







Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu







Beşiktaşlı taraftarların dört gözle transferini beklediği Dele Alli için mutlu sona ulaşıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz oyuncu Dele Alli'yi önümüzdeki sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı başaran siyah beyazlılarda transferin resmen açıklanması için geri sayıma geçildi.Siyah beyazlıların yeni yıldızı Dele Alli'nin saat 01:00 - 01:30 saatleri arasında özel uçakla birlikte İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş'ta Dele Alli transferinin video klip ile birlikte açıklanması beklenirken, taraftarlar resmi açıklamanın yapılması için geri sayıma geçti.