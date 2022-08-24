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24 Ağustos 2022 - 22:07

Dele Alli ne zaman gelecek? Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Everton'dan kadrosuna kattığı Dele Alli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Siyah beyazlıların yeni transferi bu gece yarısı İstanbul'da olacak.

SPOR
24 Ağustos 2022 - 22:07
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Dele Alli ne zaman gelecek? Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu


Beşiktaşlı taraftarların dört gözle transferini beklediği Dele Alli için mutlu sona ulaşıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz oyuncu Dele Alli'yi önümüzdeki sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı başaran siyah beyazlılarda transferin resmen açıklanması için geri sayıma geçildi.

Dele Alli

Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu



Siyah beyazlıların yeni yıldızı Dele Alli'nin saat 01:00 - 01:30 saatleri arasında özel uçakla birlikte İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi. 

Ayrıca Beşiktaş'ta Dele Alli transferinin video klip ile birlikte açıklanması beklenirken, taraftarlar resmi açıklamanın yapılması için geri sayıma geçti.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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