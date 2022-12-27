Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil sahada çiziyor













Bir zaman makineniz olsa ve 2015 yılına geri dönerseniz bambaşka bir oyuncuyla karşılarsınız. Dele Alli'yi görünce birçok insana bu cümleyi kurarken zorlanmıyordur. Alli, sezon başında dümenini Türkiye'ye kırdı. Soğuk iklimden nispeten daha sıcak bir iklime geldi. Kariyeri boyuncu yetenekleri asla tartışılmadı. Hiç kimse becerilerinden şüphelenmedi. Onun sorunu farklıydı. Belki de kimse onu anlamadı. Dele, 11 Nisan 1996’da iş adamı Kehinde Alli ve ev hanımı Denise Alli’nin çocuğu olarak İngiltere’de dünyaya geldi. Küçüklüğünde her zaman futbolcu olmak istedi. Premier League’in önemli oyuncularından biri oldu ama daha sonra işler umduğu gibi gitmedi. Taraftarlardan tepki gördüğü Şanlıurfaspor maçının ardından Instagram’da futbol topuna sarıldığı bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı: “Hayatımı kurtardın. Bu yüzden seni hep seveceğim.”Türkiye'de bir oyuncu kral yapmak ve yerin dibine sokmak çok hızlıdır. Hatta bu iki şey arasındaki skala çok dardır. Ne zaman göklerde olduğunuzu ve yere çakıldığınızı idrak edemezsiniz. Hele ki Dele Alli gibi yeteneklerinize ihanet eden bir yapınız varsa... O Süper Lig'in belki de en yetenekli oyuncusu; Beşiktaş taraftarı ona kızdı ancak beklentisi olduğu için. Dele Alli, kaderini yeşil sahalarda çizen biri. Zor bir hayattan geldi ama savaşçı ruhu biraz zayıf kalmış. Yine de her zaman tolerans gösterilebilecek türden bir oyuncu. Yani en azından bence.