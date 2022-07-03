Deli Çavuş isimli hesapta adı geçen Hasan Yeşildağ kimdir? Hasan Yeşildağ hakkında bilgiler

Son günlerde sık sık gündeme gelen Hasan Yeşildağ'ın kim olduğu merak ediliyor. Biz de bu haberimizde Hasan Yeşildağ ile alakalı merak edilen soruları yanıtladık.
Hasan Yeşildağ kimdir?1961 senesinde Rize'de dünyaya gelen Hasan Yeşildağ, 1990 senesinden bu yana halı saha işletmeciliği yaparken aynı zamanda inşaat ve gıda sektöründe de işler yapmaktadır. İş adamı kimliği ile bilinen Hasan Yeşildağ'ın farklı alanlarda girişmleri vardır.
- Kasımpaşa ve Rize Spor Kulüplerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyet göstermiştir, - AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur, - 24, 360, TV4, Alem FM, Lig radyo gibi medya kuruluşlarının sahibi olan Esmedya kurumu 2017 senesinde Hasan Yeşildağ'ın olmuştur. Şimdilerde medya patronu olarak adı geçen Hasan Yeşildağ'ın haberimizde yer alan görselinden başka görseli bulunmamaktadır.