MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 19:32

Deli Yürek'in Zeynep'ini hatırladınız mı? Ünlü isim oyunculuğu bıraktı eski işine döndü! Meğer asıl mesleği buymuş...

Dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Deli Yürek'te Zeynep karakterini canlandıran Melda Bekcan yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin yeni mesleği herkesi şaşırttı.

MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 19:32
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Deli Yürek'in Zeynep'ini hatırladınız mı? Ünlü isim oyunculuğu bıraktı eski işine döndü! Meğer asıl mesleği buymuş...


Deli Yürek, bir dönemin en sevilen dizilerinden biriydi. Final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala efsane karakterleriyle akıllarda kalan dizi konuşulmaya devam ediyor. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı dizide Zeynep Tokuş’un kadrodan ayrılmasıyla yerine Melda Bekcan gelmişti.

O zamanlar gencecik bir kız olan Melda Bekcan şimdi 44 yaşında güzel bir kadın. Deli Yürek dizisinin sona ermesi ardından ekranlarda bir daha görülmeyen Bekcan, oyunculuğu bıraktı ve bambaşka bir meslek yapmaya başladı.

Deli Yürek’in Zeynep’i ekranlardan uzaklaştı! İşte yeni mesleği



Kenan İmirzalıoğlu ile başrol oynayan Deli Yürek’in Zeynep’i Melda Bekcan yıllar sonra ortaya çıktı. duru güzelliği ile bir dönemin en beğenilen kadınları arasında yer alan Bekcan, Deli Yürek’ten sonra bir süre daha oyunculuk kariyerine devam etti ancak sonrasında keskin bir dönüş yaptı.

melda bekcan

Oyunculuğu bırakarak asıl mesleğine dönen Melda Bekcan, 2013 yılından bu yana Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda diş hekimi olarak görev yapıyor. Ünlü ismin yeni mesleği herkesi şaşırtırken artık oyunculuğa geri dönmeyi de düşünmediği öğrenildi. Moda sektöründe de kendisini gösteren Bekcan, çeşitli projelerde sunuculuk da yapıyor.

Melda Bekcan kimdir?

44 yaşındaki Melda Bekcan Diyarbakır doğumludur. 1996 senesinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ancak 2. Sınıftayken kaydını dondurarak yeniden sınavlara hazırlandı. Bu kez İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü kazanan Bekcan, okulunu 2002 yılında tamamladı.

melda bekcan

Öğrencilik döneminde birkaç reklam filminde rol aldıktan sonra Deli Yürek dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Melda Bekcan, Deli Yürek dizisinden sonra Zor Hedef, Mavi Rüya, Yusuf Yüzlü, Yeşeren Düşler ve Hicret gibi yapımlarda yer aldı. Son olarak ise 2013 yapımı Helal Süt filminde oynadı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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