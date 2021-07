Demet Akalın Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünü unutmadı ve bakın ne yaptı?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram’ı baya bir aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, yaşadığı acısını, mutluluğunu, sevincini ve öfkesini an be an takipçileri ile paylaşmaktadır. Tam 9 milyon takipçisi olan şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde resmi Instagram hesabı üzerinden hikayesinde oldukça duygu dolu bir paylaşım yaptı. Çok yakın dostu olan Alişan ‘ın koronavirüsten vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ‘ın acısını paylaşan ünlü şarkıcı Akalın, bu zor geçen günlerde dostunun yanında durmayı unutmadı.