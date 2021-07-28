Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram’ı baya bir aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, yaşadığı acısını, mutluluğunu, sevincini ve öfkesini an be an takipçileri ile paylaşmaktadır. Tam 9 milyon takipçisi olan şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde resmi Instagram hesabı üzerinden hikayesinde oldukça duygu dolu bir paylaşım yaptı. Çok yakın dostu olan Alişan ‘ın koronavirüsten vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ‘ın acısını paylaşan ünlü şarkıcı Akalın, bu zor geçen günlerde dostunun yanında durmayı unutmadı.

Küs olmaya dayanamadılar

Ünlü popçu Demet Akalın ‘ın dostluğu çok çok iyidir ancak bilen bilir ki düşmanlığı da bir o kadar kötüdür. Türkücü Alişan ile Demet Akalın, birbirlerini çok uzun süredir tanıyorlar. Bir küs bir barışık olarak sürdürdükleri dostluklarını uzun bir süre küs olduktan hemen sonra aradaki buzları eriterek barış ilan ettiklerini duyurdular. Barışmalarından çok kısa bir süre sonra da beraber gündüz kuşağı programı çekmeye başladılar ve kaybettikleri zamanı da bu şekilde telafi etmiş oldular. Şimdi de birlikte sunmuş oldukları gündüz kuşağı programları final yapan ikilinin dostlukları ise hız kesmeden devam etektedir. Türkücü Alişan ‘ geçirdiği zor zamanlarında yalnız bırakmayan popçu Demet Akalın, büyük bir tebriği de hak etti. Hem kendi geçirdiği rahatsızlığı ile hem de yakın dostu olan Alişan ‘ın yaşadığı kardeş kaybı ile baya bir zor günler geçirmekte olan ünlü şarkıcı şimdi de kendini toparlamaya çalışmaktadır.

Hastanelik olmuştu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde birden rahatsızlandığını ve kendisini hiç iyi hissetmediği haberini kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı. Sağlık durumu git gide kötüleşen ünlü popçu, şimdilerde ise yavaş yavaş toparlanmaya başlamış durumda ve bu haline rağmen sosyal medya üzerinden de paylaşımlarda bulunmayı ise ihmal etmiyor. Alişan ‘ın kardeşi Selçuk Tektaş ‘ın koronavirüsten dolayı vefat ederek topağa verilişinin yedinci gününde ise dostu Alişan ‘ı unutmayan Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden de son derece duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Nurlar içinde yat

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ‘ın, Selçuk Tektaş ‘ın toprağa verilişinin ardından yedinci gününün olması sebebi ile merhum Selçuk Tektaş ile ilgili bu Instagram hikayesini paylaştı ve altına da ‘’ Kardeşim nurlar içinde yat! ‘’ ifadelerini yazdı. Yapmış olduğu bu paylaşımı ile ünlü şarkıcı hem takipçilerini duygulandırdı hem de merhum Selçuk Tektaş ‘a da dua etmiş oldu.