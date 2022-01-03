MAGAZİN
03 Ocak 2022 - 00:16
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 00:19

Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşlarından biri olan Deha Bilimlier ile eski modacısı Gülşah Saraçoğlu arasında ortaya atılan yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Akalın açıklamasında daha önceden iki tarafı da uyardığını söyledi.

MAGAZİN
03 Ocak 2022 - 00:16
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 00:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!
Şarkıcı Deha Bilimler ise modacı Gülşah Saraçoğlu arasında ortaya atılan aşk iddiaları günlerce magazin gündemini meşgul etti. Gülşah Saraçoğlu’nun gizlice Deha Bilimler ile görüştüğünün konuşulduğu iddialar karşısında evli ve 3 çocuk babası olan Deha Bilimler, hakkında söylenenleri o taraflarda bezim olmaz diyerek reddetmişti.







Aynı yalanlamayı Gülşah Saraçoğlu'da yaparken konuyla ilgili bir açıklama yapan Demet Akalın, günleridir Saraçoğlu ile Bilimler arasında yapılan 'yasak aşk' iddialarını doğrula nitelikte ifadeler kullandı.


Yılbaşı akşamı Florya'da bulunan bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, konserden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yakın arkadaşı olarak bilinen Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu arasındaki yasak aşk olayı sorulan Akalın, dikkat çeken bir yanıt verdi.

"İKİ TARAFI DA UYARDIM"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, çıkan haberlere karşı çok üzüldüğünü ve daha önceden her iki tarafında uyardığını belirterek daha çok Deha'nın eşi Aslı ile konuştuğunu, iki gündür gözüne uyku girmediğini ve atadaki huzursuzluktan çok fazla etkilendiğini söyledi.


Deha Bilimler ile eşi Aslı Bilimler'in şuan aralarının bozuk olduğunu ve tekrar barışmaları ile ilgili aile arasında girmeyeceğini belirten Demet Akalın, Aslı ile sürekli konuştuklarını ve yuvalarının kurtulmasını gönülden istediğini söyledi.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!
İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol boşanıyorlar!
İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol boşanıyorlar!
Son Haberler
Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı..
Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı..
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar...
Yeşilçam'ın duayeni İlyas Salman'a 6 yıl hapis şoku!
Yeşilçam'ın duayeni İlyas Salman'a 6 yıl hapis şoku!
Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda geri geliyor..
Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda...
Ankara'da ölümlü kaza! Direğe çarpan araç alevler içinde kaldı..
Ankara'da ölümlü kaza! Direğe çarpan araç alevler içinde kaldı..
Marmaray ücretlerine zam geldi! Tam parkur ücreti 12 liraya çıktı..
Marmaray ücretlerine zam geldi! Tam parkur ücreti 12 liraya çıktı..
İstanbul'da yüzde 36 artan taksimetrelere ayar kuyruğu
İstanbul'da yüzde 36 artan taksimetrelere ayar kuyruğu
Galatasaray, 7 oyucusuyla yolları kesin olarak ayırıyor!
Galatasaray, 7 oyucusuyla yolları kesin olarak ayırıyor!
Aksaray'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar..
Aksaray'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar..