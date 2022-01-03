Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!

Şarkıcı Deha Bilimler ise modacı Gülşah Saraçoğlu arasında ortaya atılan aşk iddiaları günlerce magazin gündemini meşgul etti. Gülşah Saraçoğlu’nun gizlice Deha Bilimler ile görüştüğünün konuşulduğu iddialar karşısında evli ve 3 çocuk babası olan Deha Bilimler, hakkında söylenenleri o taraflarda bezim olmaz diyerek reddetmişti.
Aynı yalanlamayı Gülşah Saraçoğlu'da yaparken konuyla ilgili bir açıklama yapan Demet Akalın, günleridir Saraçoğlu ile Bilimler arasında yapılan 'yasak aşk' iddialarını doğrula nitelikte ifadeler kullandı.
Yılbaşı akşamı Florya'da bulunan bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, konserden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yakın arkadaşı olarak bilinen Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu arasındaki yasak aşk olayı sorulan Akalın, dikkat çeken bir yanıt verdi.
"İKİ TARAFI DA UYARDIM"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, çıkan haberlere karşı çok üzüldüğünü ve daha önceden her iki tarafında uyardığını belirterek daha çok Deha'nın eşi Aslı ile konuştuğunu, iki gündür gözüne uyku girmediğini ve atadaki huzursuzluktan çok fazla etkilendiğini söyledi.
Deha Bilimler ile eşi Aslı Bilimler'in şuan aralarının bozuk olduğunu ve tekrar barışmaları ile ilgili aile arasında girmeyeceğini belirten Demet Akalın, Aslı ile sürekli konuştuklarını ve yuvalarının kurtulmasını gönülden istediğini söyledi.
Aynı yalanlamayı Gülşah Saraçoğlu'da yaparken konuyla ilgili bir açıklama yapan Demet Akalın, günleridir Saraçoğlu ile Bilimler arasında yapılan 'yasak aşk' iddialarını doğrula nitelikte ifadeler kullandı.
Yılbaşı akşamı Florya'da bulunan bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, konserden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yakın arkadaşı olarak bilinen Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu arasındaki yasak aşk olayı sorulan Akalın, dikkat çeken bir yanıt verdi.
"İKİ TARAFI DA UYARDIM"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, çıkan haberlere karşı çok üzüldüğünü ve daha önceden her iki tarafında uyardığını belirterek daha çok Deha'nın eşi Aslı ile konuştuğunu, iki gündür gözüne uyku girmediğini ve atadaki huzursuzluktan çok fazla etkilendiğini söyledi.
Deha Bilimler ile eşi Aslı Bilimler'in şuan aralarının bozuk olduğunu ve tekrar barışmaları ile ilgili aile arasında girmeyeceğini belirten Demet Akalın, Aslı ile sürekli konuştuklarını ve yuvalarının kurtulmasını gönülden istediğini söyledi.