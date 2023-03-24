Demet Akalın'ın astrologlara inancı sonsuz! 600 bin TL'lik teklifi elinin tersiyle itti: Aldığı yanıt parasından etti













Demet Akalın astrologlara danışarak 600 bin TL'yi elinin tersiyle itti. Deprem zamanından evini kaybeden afetzedeler için yardım eli uzatan şarkıcı Demet Akalın'ın son paylaşımı dikkatleri çekti.İnstagram ve twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın'a yemek programı teklifi gelirken verdiği cevap ağızları açık bıraktı. Akalın'a gelen teklif üzerine astrologlara değindi. Haftanın üç günü stüdyoya giriş yaparak 600 bin TL kazanma imkanı olan Akalın'dan şaşırtan karar geldi. Ünlü isim teklifi astrologlara danışarak olumsuz yanıt verdi. 50 bölümlük iş teklifini Demet Akalın geri çevirdi.