MAGAZİN
24 Mart 2023 - 18:02

Demet Akalın'ın astrologlara inancı sonsuz! 600 bin TL'lik teklifi elinin tersiyle itti: Aldığı yanıt parasından etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın yine gündemde olan isim haline geldi. TV programından teklif alan şarkıcı teklifi astrologlara sordu ve olumsuz yanıt almasıyla işini reddetti.

MAGAZİN
24 Mart 2023 - 18:02
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Demet Akalın'ın astrologlara inancı sonsuz! 600 bin TL'lik teklifi elinin tersiyle itti: Aldığı yanıt parasından etti


Demet Akalın astrologlara danışarak 600 bin TL'yi elinin tersiyle itti. Deprem zamanından evini kaybeden afetzedeler için yardım eli uzatan şarkıcı Demet Akalın'ın son paylaşımı dikkatleri çekti.

demet akalın iş teklifini reddetti



İnstagram ve twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın'a yemek programı teklifi gelirken verdiği cevap ağızları açık bıraktı. Akalın'a gelen teklif üzerine astrologlara değindi. Haftanın üç günü stüdyoya giriş yaparak 600 bin TL kazanma imkanı olan Akalın'dan şaşırtan karar geldi. Ünlü isim teklifi astrologlara danışarak olumsuz yanıt verdi. 50 bölümlük iş teklifini Demet Akalın geri çevirdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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