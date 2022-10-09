MAGAZİN
09 Ekim 2022 - 11:31

Demet Akalın'ın ev hali takipçilerini güldürdü!

Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. TV karşısında otururken ev halini paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerini güldürdü.

MAGAZİN
09 Ekim 2022 - 11:31
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Demet Akalın'ın ev hali takipçilerini güldürdü!


Parıltılı kıyafetlerle ve ışıl ışıl makyajlarıyla görmeye alışkın olduğumuz ünlü şarkıcı Demet Akalın, ev halini gösteren bir gönderiyi Instagram hesabından paylaştı. Akalın'ın paylaşımı ünlü şarkıcının takipçilerini güldürdü.

Demet Akalın'ın ev hali



Sahneden ve konserlerinden arta kalan zamanlarını evinde kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile geçiren Demet Akalın, evde nasıl göründüğünü ve neler yaptığını takipçileriyle sürekli paylaşıyor.

Demet Akalın'ın ev hali

FAVORİ YARIŞMASI MASTERCHEF TÜRKİYE!

Tv ekranlarında hem dizileri hemde yarışma programlarını çok yakından takip eden Demet Akalın, en çok TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye'yi izliyor. 

Demet Akalın'ın ev hali

Yarışmanın en sıkı takipçisi olan Akalın, yaptığı yorumlarla adından sürekli söz ettirirken, şarkıcı dün akşam MasterChef yarışmasını izlediği sırada, barbunya ayıkladığı anları takipçilerine paylaştı.

Demet Akalın'ın barbunya ayıkladığı halleri takipçileri tarafından çok beğenildi. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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