Demet Akalın'ın ev hali takipçilerini güldürdü!













FAVORİ YARIŞMASI MASTERCHEF TÜRKİYE!

Parıltılı kıyafetlerle ve ışıl ışıl makyajlarıyla görmeye alışkın olduğumuz ünlü şarkıcı Demet Akalın, ev halini gösteren bir gönderiyi Instagram hesabından paylaştı. Akalın'ın paylaşımı ünlü şarkıcının takipçilerini güldürdü.Sahneden ve konserlerinden arta kalan zamanlarını evinde kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile geçiren Demet Akalın, evde nasıl göründüğünü ve neler yaptığını takipçileriyle sürekli paylaşıyor.Tv ekranlarında hem dizileri hemde yarışma programlarını çok yakından takip eden Demet Akalın, en çok TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye'yi izliyor.Yarışmanın en sıkı takipçisi olan Akalın, yaptığı yorumlarla adından sürekli söz ettirirken, şarkıcı dün akşam MasterChef yarışmasını izlediği sırada, barbunya ayıkladığı anları takipçilerine paylaştı. Demet Akalın'ın barbunya ayıkladığı halleri takipçileri tarafından çok beğenildi.