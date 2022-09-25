Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye













O PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERDİ!

KEŞKE KIZIMI TANISALARDI…

BİRİNCİ OLMASINI İSTERDİM

Miss Turkey 2022 yarışmasının birincileri ikincileri ve üçüncülerinin belirlenmesinin ardından herkesin eleştirileri devam ediyor. Bununla beraber Neşe Erberk’in kızı Selin Erberk Gurdikyan’ın 3. Olmasıyla beraber sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Demet Akalın’da seçimin haksız olduğunu savunan kişilerden birisi. Selin Erberk Gurdikyan’ın üçüncü olmasının ardından derece almasında annesi Neşe Erberk’in etkisinin olduğu yorumlaru sosyal medyada gündem konusu oldu. Demet Akalın’da yapılan yorumlara, ‘Hira’yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın’ paylaşımıyla katılmıştı.Akalın’a cevap gecikmedi. Erberk, Akalın’ın yorumuna “Demet Akalın’ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet’i öpüyorum” sözleriyle yanıt verdi. ‘2. Sayfa’ programında açıklamalarda bulunan Erberk, “Üç nesil oradaydık. Ben, annem ve kızım Lara. Çok gurur duyduk. Selin sahnede yürürken kuğu gibiydi. Konuşmalarıyla da inanılmaz etkiliydi. Gurur duydum kızımla” dedi. Erberk açıklamalarına şöyle devam etti: “Benim beklediğim ve hayal ettiğim Selin idi karşımdaki. Anne olunca bambaşka duygular hissediyorsunuz. Benim okullarım vardı biliyorsunuz. Hepsinin annesi gibiydim. Anaç duygularla bakıyorum. Bütün kızların heyecanını hissettim. Üç isim belirlenmesi gerekiyordu. Önemli olan medeni cesaretleriyle Türk kızını temsil etmeleriydi. Bütün kızlar kendilerini ifade ettiler ama tabi ki en güzeli benim kızım.”“Sosyal medyadaki yorumlara şaşırmadım. Miss Turkey seçildiğimde 1983’te sosyal medya yoktu ama birçok kişi aynı yorumları bana yapıyordu. Avrupa güzeli seçilince konuşmalar durdu. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Keşke kızımı tanısalardı, bu yorumlara pişman olurlardı.”“Üç kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. ‘Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız’ dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı birinci görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum”