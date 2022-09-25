Miss Turkey 2022 yarışmasının birincileri ikincileri ve üçüncülerinin belirlenmesinin ardından herkesin eleştirileri devam ediyor. Bununla beraber Neşe Erberk’in kızı Selin Erberk Gurdikyan’ın 3. Olmasıyla beraber sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Demet Akalın’da seçimin haksız olduğunu savunan kişilerden birisi. Selin Erberk Gurdikyan’ın üçüncü olmasının ardından derece almasında annesi Neşe Erberk’in etkisinin olduğu yorumlaru sosyal medyada gündem konusu oldu. Demet Akalın’da yapılan yorumlara, ‘Hira’yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın’ paylaşımıyla katılmıştı.
MAGAZİN
25 Eylül 2022 - 18:54
Demet Akalın'ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Miss Turkey 2022 yarışmasının geçtiğimiz günlerde 19 numaralı Nursena Say adlı yarışmacının birinci olmasıyla sonuçlandı. Bununla beraber Selin Erberk Gurdikyan’ın üçüncü olmasının ardından annesi Neşe Erberk’in etkisini gösterdiği yorumları sosyal medya da gündem oldu. Demet Akalın’ında yaptığı yorumlara karşılık ortalık karıştı. İşte detaylar…
MAGAZİN
25 Eylül 2022 - 18:54
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