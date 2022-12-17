Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı







Tatile gittiğin para ile yapardın







Şarkıcı Demet Akalın sık sık yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya konuşuluyor. Ancak bu sefer ki paylaşımı sosyal meydada büyük tepkilere yol açtı. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı sunucu Seren Serengil ile yurtdışı tatiline çıkan şarkıcı Akalın tatil dönüşü Twitter hesabında yaptığı yardım çağrısı tepki topladı.Şarkıcı Demet Akalın bir öğrenci için bir kaç gündür yardım topluyordu. Eşya ve para yardımı toplayan Akalın ev için sponsor arayışına girdi. Evin tadilatı çok masraflı olacağından prefabrik ev yaptırmayı düşünen Akalın sponsor desteği için kolları sıvadı. Twitter hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerinden çok sayıda tepki aldı. Takipçilerinin bazıları tatile gideceğine o evi yaptırırdın diyen bir takipçisine Akalın’ın tepkisi de büyük oldu.İşte o tepkilerin bazıları.