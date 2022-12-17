MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 16:35

Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı

Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu...

MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 16:35
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Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı


Şarkıcı Demet Akalın sık sık yaptığı paylaşımlar ile sosyal medya konuşuluyor. Ancak bu sefer ki paylaşımı sosyal meydada büyük tepkilere yol açtı. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı sunucu Seren Serengil ile yurtdışı tatiline çıkan şarkıcı Akalın tatil dönüşü Twitter hesabında yaptığı yardım çağrısı tepki topladı. Demet Akalın

Tatile gittiğin para ile yapardın 

Şarkıcı Demet Akalın bir öğrenci için bir kaç gündür yardım topluyordu. Eşya ve para yardımı toplayan Akalın ev için sponsor arayışına girdi. Evin tadilatı çok masraflı olacağından prefabrik ev yaptırmayı düşünen Akalın sponsor desteği için kolları sıvadı. Twitter hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerinden çok sayıda tepki aldı. Takipçilerinin bazıları tatile gideceğine o evi yaptırırdın diyen bir takipçisine Akalın’ın tepkisi de büyük oldu. Demet Akalın



İşte o tepkilerin bazıları. Demet Akalın

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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