Demet Akalın zayıflama yolunda













Geçen günlerde tatil için İspanya’ya giden ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kilo verdiği fark ediliyordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı da durumu gark ederek fotoğrafların altında bunu dile getirdi.Sahneye çıkmadan önce gazetecilerle sohbet eden Akalın, zayıflama konusu ile ilgili de konuştu. Birkaç rahatsızlığı olduğunu belirten ünlü isim, zayıflama sürecisin girdiğini belirtti. Bu süreçte iki hoca ile birlikte çalışarak 7 kilo verdiğini ifade eden Akalın, migren rahatsızlığı için de yakında ozon tedavisine başlayacağını açıkladı.