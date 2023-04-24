DÜNYA
24 Nisan 2023 - 14:50

Demet Akalın zayıflama yolunda

Etiler'de bir eğlence mekanında sahne alan Demet Akalın, mekana giriş yaparken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 14:50
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Demet Akalın zayıflama yolunda


   Geçen günlerde tatil için İspanya’ya giden ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kilo verdiği  fark ediliyordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı da durumu gark ederek fotoğrafların altında bunu dile getirdi.

Demet



 Sahneye çıkmadan önce gazetecilerle sohbet eden Akalın, zayıflama konusu ile ilgili de konuştu. Birkaç rahatsızlığı olduğunu belirten ünlü isim, zayıflama sürecisin girdiğini belirtti. Bu süreçte iki hoca ile birlikte çalışarak 7 kilo verdiğini ifade eden Akalın, migren rahatsızlığı için de yakında ozon tedavisine başlayacağını açıkladı.

 


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