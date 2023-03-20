Demet Akbağ'dan yürek yakan itiraf! Yılmaz Erdoğan anlamış: Eşinin kaybından sonra...







DEMET AKBAĞ'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR







Demet Akbağ 2019 senesinde eşi Zafer Çika'yı üzücü şekilde kaybetmişti. Demet Akbağ katıldığı bir programda eşi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Demet Akbağ katıldığı bir televizyon programında 2019 senesinde trafik kazası sonucunda kaybettiği eşi Zafer Çika ile ilgili üzücü ve samimi açıklamalarda bulundu. Demet Akbağ eşinin kaybının kendi hayatı için bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Demet Akbağ oğlu Ali ile olan ilişkisinin çok iyi olduğunu, olgun bir çocuk olduğu için hiç zorlanmadığını, çok anlayışlı olduğunu, babasına çok benzediğini, arkadaş gibi ilişkilerinin olduğunu söyledi.Demet Akbağ açıklamalarına şu sözlerle devam etti; 'Babamla hep mesafeli bir ilişkimiz vardı. Yılmaz Erdoğan babamla ilişkimle ilgili bir replik yazdı. Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü oyunu için Gülseren, kahvenizi nasıl içerdiniz babacığım diye soruyor ve babası mesafeli olsun cevabını veriyor. Yılmaz Erdoğan bunu babamla tanıştığında bizim sizli bizli konuştuğumuzu öğrenince kafasına yazmış. Bununla ilgili başka bir şey söylemek istemiyorum.'