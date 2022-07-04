TV Programları
04 Temmuz 2022 - 19:59

Demet Akbağ ile Güldürme Beni program konsepti ne, nasıl bir tv programı? Demet Akbağ ile Güldürme Beni konsepti

Komedinin sevilen yüzü Demet Akbağ yeni projesi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güldürme Beni adlı programın sunuculuğunu yapacak olan Demet Akbağ, programın ilk bölümü ile bekleyenlerin karşısına çıkacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

TV Programları
04 Temmuz 2022 - 19:59
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Demet Akbağ ile Güldürme Beni program konsepti ne, nasıl bir tv programı? Demet Akbağ ile Güldürme Beni konsepti
Demet Akbağ, yepyeni bir program ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güldürme Beni adlı program ile Show TV'de olacak olan Demet Akbağ'ın bu yeni programının formatı merak konusu oldu. Haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik...

Demet Akbağ ile Güldürme Beni

Demet Akbağ, Show TV'de yayınlanacak olan Güldürme Beni adlı programında birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak ve hem onlarla hem de seyircilerle keyifli dakikalara imza atacak. Demet Akbağ bu programa yön verirken Şahin Irmak ise programın sunuculuğunu yapacak. Programda yarışacak olan Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse gibi isimler etrafa gizlenen kameralar eşliğinde rakiplerinin şakalarına gülmeden durmaya çalışacak.

Güldürme Beni

Güldürme Beni 1. bölüm full izle

Demet Akbağ, Show TV'de her hafta Pazartesi saat 20.00'de izleyici karşısına çıkarken ünlü konukları ile birlikte eğlenceli bir yarışmaya imza atacak. Güldürme Beni programını izlemek isteyen kişiler Pazartesi akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarının başına geçebilir. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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