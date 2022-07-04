Demet Akbağ ile Güldürme Beni program konsepti ne, nasıl bir tv programı? Demet Akbağ ile Güldürme Beni konsepti

Demet Akbağ ile Güldürme Beni

Güldürme Beni 1. bölüm full izle

Demet Akbağ, yepyeni bir program ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güldürme Beni adlı program ile Show TV'de olacak olan Demet Akbağ'ın bu yeni programının formatı merak konusu oldu. Haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik...Demet Akbağ, Show TV'de yayınlanacak olan Güldürme Beni adlı programında birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak ve hem onlarla hem de seyircilerle keyifli dakikalara imza atacak. Demet Akbağ bu programa yön verirken Şahin Irmak ise programın sunuculuğunu yapacak. Programda yarışacak olan Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse gibi isimler etrafa gizlenen kameralar eşliğinde rakiplerinin şakalarına gülmeden durmaya çalışacak.Demet Akbağ, Show TV'de her hafta Pazartesi saat 20.00'de izleyici karşısına çıkarken ünlü konukları ile birlikte eğlenceli bir yarışmaya imza atacak. Güldürme Beni programını izlemek isteyen kişiler Pazartesi akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarının başına geçebilir.