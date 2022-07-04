Demet Akbağ, yepyeni bir program ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güldürme Beni adlı program ile Show TV'de olacak olan Demet Akbağ'ın bu yeni programının formatı merak konusu oldu. Haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik...
TV Programları
04 Temmuz 2022 - 19:59
Demet Akbağ ile Güldürme Beni program konsepti ne, nasıl bir tv programı? Demet Akbağ ile Güldürme Beni konsepti
Komedinin sevilen yüzü Demet Akbağ yeni projesi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güldürme Beni adlı programın sunuculuğunu yapacak olan Demet Akbağ, programın ilk bölümü ile bekleyenlerin karşısına çıkacak. İşte konuya ilişkin detaylar...
TV Programları
04 Temmuz 2022 - 19:59
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