MAGAZİN
24 Temmuz 2022 - 13:09

Demet Özdemir'den sosyal medyayı kasıp kavuran ayna pozu! Güzelliği ile büyüledi

Son dönemlerin en gözde çifti olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı doludizgin devam ediyor. Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan ikiliden Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Özdemir'in son paylaştığı ayna pozu ise sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

MAGAZİN
24 Temmuz 2022 - 13:09
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Demet Özdemir'den sosyal medyayı kasıp kavuran ayna pozu! Güzelliği ile büyüledi


Dillere destan aşkları ile sıklıkla magazin gündemine gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti yakın zamanda nikah masasına oturacak. Son hazırlıklarını tamamlamaya çalışan çift artık gün saymaya başladı. Birbirlerine alacakları düğün hediyesine kadar özenli davranan ikilinin ne aldıkları da ortaya çıktı.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'a düğün hediyesi olarak ünlü bir markanın saatini seçti. Saatin şuan ki fiyatının 1 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Hollywood yıldızlarının saati olarak biliniyor ve Jay-Z, Will Smith, John Legend, Justin Bieber gibi yıldızların kolunu süslüyor.



demet özdemir

Ünlü markanın çelik tasarım kronograf saatini seçerek zevkini ortaya koyan Özdemir, kesenin ağzını da açmış.

demet özdemir2

Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan ve yer aldığı her işte başarısını gözler önüne seren Demet Özdemir, başarılı şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile mutlu birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak taçlandırmıştı. Çiftin aile arasında düzenlediği isteme ve nişan hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde olay olmuştu.

demet özdemir nişan

Evliliğe ilk adımı atan çift son adım için ise gün saymaya başladı. Nişan sonrasında tatil kaçamağı yapan çiftten Demet Özdemir'in koronaya yakalandığı haberleri ise sevenlerini oldukça üzdü. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Üç senedir virüse yakalanmadığını açıklayan Özdemir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandı. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum."

demet özdemir korona

Hastalığı atlattı

Özdemir kısa bir süre içinde hastalığı yendiğini takipçileri ile paylaştı. Hem kendisi hem nişanlısı hem de sevenleri bu haberle rahat bir nefes aldı. 

Ayna karşısında poz

Birçok dizi ve film projesinde yer alan ve her rolü ile kendine hayran bırakan Demet Özdemir, sosyal medya payalşımları ile de olay yaratmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından büyük bir ilgi görüyor. Son olarak paylaştığı ayna pozu ise yine görenleri büyüledi. Virüsten sonra ayna karşısında verdiği pozla da kendine tekrardan hayran bıraktı. Bu poza kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı. Paylaşıma kısa süre içinde beğeni ve yorum yağdı. 

demet özdemir ayna

28 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklar

Bir süredir aşk yaşayan Koç ve Özdemir çifti 28 Ağustos tarihinde yakınlarının katılımından oluşacak bir törenle evlenecek. 

Başarılı ve güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi almıştı. Teklife "evet" diyen Özdemir hemen isteme ve nişan hazırlıklarına başlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen nişan töreninde çift kendine hayran bırakırken Demet Özdemir güzelliği ile herkesi büyülemişti. Nişandan hemen sonra tatile çıkan çift keyifli anlarını takipçileri ile paylaştı.

demet isteme

Çiçekli bikinisi ile paylaşımlar yapan Özdemir, her zamanki gibi kendine hayran bıraktı. Demet Özdemir'in çiçekli bikinisi ile verdiği pozları kısa sürede beğeni toplarken, nişanlısı Oğuzhan Koç'un karın kasları gündem olmuştu.

Geçtiğimiz yaz şezlong pozları ile konuşulan Oğuzhan Koç'un göbeğini eritip kas yapması da dikkatlerden kaçmadı. Sıkı bir çalışma ile vücudunu getirdiği durum sosyal medyada gündem oldu.

oğuzhan koç

Başarılı şarkıcının karın kaslarını gören takipçileri ise "Bu kasları ne ara yaptın Oğuzhan?" "Şimdi eski aşkları düşünsün" yorumlarını yapmıştı.

Koç'un yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ise Oğuzhan Koç'un kaslarını Photoshop'lu paylaşımları ile tiye almıştı.

ibrahim büyükak

Tekne tatili yapan çiftten Özdemir'in makyajsız doğal paylaşımları ise takipçilerinin beğenisini toplamış ve övgülere neden olmuştu. Özdemir tatildeki anlarını takipçileri ile sık sık paylaştı.

demet özdemir tatil

Demet Özdemir, isteme gününde de giydiği kıyafeti ve sadeliği ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. İsteme töreninde ve nişan kutlamasında ayrı kıyafetler tercih eden Özdemir iki kıyafeti ile de beğeni yağmuruna tutulmuştu. 

nişan kıyafeti

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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