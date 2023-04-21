MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 15:49

Demet Özdemir'den yeni açıklama

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaklaşık 8 ay süren evliliklerini sonlandıran Demet Özdemir sessizliğini bozdu.

MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 15:49
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Demet Özdemir’den yeni açıklama


Ayrılık nedenlerinin aldatma ve şiddet kaynaklı olmadığını belirten Özdemir, “bizim aramızda kin ve kızgınlık yok.” dedi.

Demet

“EVLİLİĞİMİZİ SAYGILI ŞEKİLDE BİTİRDİK”



Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen gün dergi çekimi için Emirgan’a gitti. Lüks bir teknede objektiflere poz veren ünlü oyuncu, çekimin ardından gazetecileri kırmayarak sorulara cevap verdi. Özdemir, aldatma ve şiddet iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Demet

  Şarkıcı Oğuzhan Koç ile boşanma hazırlığında olan Özdemir, konuşulan iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığını belirtti. Haklarında konuşulmasına şaşırmadığını da ifade eden Özdemir, “dedikoduların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor, ortak bir kararla bitirme kararı aldık.” dedi. 

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