MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 14:51

Demet Özdemir'e şarkıcı eşi Oğuzhan Koç'tan güldüren sürpriz

Yakın zamanda nikah masasına oturan Özdemir ve Koç çifti sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor..

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 14:51
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Demet Özdemir’e şarkıcı eşi Oğuzhan Koç’tan güldüren sürpriz


Uzun soluklu birlikteliklerini yaz sonunda nikah masasın taşıyan şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir yurt dışı seyahatinden döndüğünde eşinden gelen bir sürprizle karşılaştı. Demet Özdemir

Sosyal medyada paylaştılar

Güzel oyuncu Özdemir Bakü dönüşü eşinin eve gönderdiği çiçek ve notla karşılaştı bu anı sosyal medyada sevdikleriyle eğlenceli bir dille paylaşan Özdemir eşi Oğuzhan Koç’u da etiketledi. Ortaya çıkan eğlenceli ve romantik paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Demet Özdemir



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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