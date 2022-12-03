Uzun soluklu birlikteliklerini yaz sonunda nikah masasın taşıyan şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir yurt dışı seyahatinden döndüğünde eşinden gelen bir sürprizle karşılaştı.
MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 14:51
Demet Özdemir'e şarkıcı eşi Oğuzhan Koç'tan güldüren sürpriz
Yakın zamanda nikah masasına oturan Özdemir ve Koç çifti sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor..
MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 14:51
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