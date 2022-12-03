Demet Özdemir’e şarkıcı eşi Oğuzhan Koç’tan güldüren sürpriz

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Uzun soluklu birlikteliklerini yaz sonunda nikah masasın taşıyan şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir yurt dışı seyahatinden döndüğünde eşinden gelen bir sürprizle karşılaştı.Güzel oyuncu Özdemir Bakü dönüşü eşinin eve gönderdiği çiçek ve notla karşılaştı bu anı sosyal medyada sevdikleriyle eğlenceli bir dille paylaşan Özdemir eşi Oğuzhan Koç’u da etiketledi. Ortaya çıkan eğlenceli ve romantik paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü.