Demet Özdemir ile adı anılan Umut Evirgen ters köşe yaptı! Yakışıklı isim sevgilisiyle yakalandı iddialar çürüdü







UMUT EVİRGEN VE DEMET ÖZDEMİR AŞK İDDİALARI







Demet Özdemir ve Umut Evirgen'in sosyal medyada takipleşmesini akıllara aşk iddialarını getirirken geçtiğimiz gün eğlenirken görüntülenen Umut Evirgen'in yanındaki kadın aşk iddialarını boşa çıkardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Geçmiş zamanda Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşayan Umut Evirgen'in aşk iddiaları bitmek bilmiyor. Çapkın işletmecinin Sarıkaya sonrasında Farah Zeynep Abdullah ile birlikte olduğu uzun süre konuşulmuş ancak ikili her defasında iddiaları yakın arkadaş olduklarını söyleyerek yalanlamıştı. Son olarak Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliklerini sessiz sedasız noktalayan Demet Özdemir ile Umut Evirgen'in sosyal medyada takipleşmeye başlaması herkesi şaşırtmış ve ikili arasında bir şeyler başladığı düşünülmüştü.Ancak Umut Evirgen'in son hamlesi aşk iddialarını boşa çıkardı. Evirgen, geçtiğimiz günlerde bir gece mekanında eğlenirken yeni sevgilisiyle görüntülendi. Yakın arkadaşı Ali Gürsoy ile Asmalımescit'te bulunan bir mekanda eğlenen Evirgen yeni sevgilisi yanındayken bir anda objektiflere yakalandı. Yeni sevgilisi Alara isimli genç kadın Umut Evirgen'i kameralara karşı uyardı. Umut Evirgen ise muhabirlere bu kadar yeteceğini ve kız arkadaşının rahatsız olduğunu söyleyerek kibarca rica etti.