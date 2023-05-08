Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evliliklerini tek celsede noktaladılar!













KARŞILIKLI TALEP OLMADI

2022 yılı Ağustos ayında rüya gibi bir düğüne evlenen oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu-müzisyen Oğuzhan Koç'un evliliklerinde son zamanlarda sorunlar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde boşanmaya karar veren çift,a anlaşmalı olarak boşanma davası açtılar.İkili arasında bir süredir devam eden sorunların ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği ve anne ve babasının evine yerleştiği söylendi. Rüya gibi bir düğün ile evlenen çift, 8 ayın ardından boşanma kararı alınca soluğu mahkemede aldılar. Konuyla ilgili gizlilik kararı veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazinin dikkatini çekmemek adına Adalar Mahkemesi'ni tercih ettiler.Duruşmaya önce Demet Özdemir, 45 dakika sonra ise Oğuzhan Koç geldi. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Adalar Mahkemesi Aile Mahkemesi'nde görülen tek duruşmada boşandı. Özdemir ve Koç, birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler.Mahkemeden de ayrılan Demet Özdemir, "Açıklama vermeyeceğim" dedi ancak Oğuzhan Koç, gülümsedi sorulara yanıt vermekten kaçındı.