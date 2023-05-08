MAGAZİN
08 Mayıs 2023 - 19:44

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evliliklerini tek celsede noktaladılar!

Geçtiğimiz Ağustos'ta dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sekiz aydır evli kaldıktan sonra boşanma kararı aldı.Boşanmayı planlayan çift Adalar Adliyesi'nden evliliklerini tek celsede noktaladılar.

MAGAZİN
08 Mayıs 2023 - 19:44
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evliliklerini tek celsede noktaladılar!


2022 yılı Ağustos ayında rüya gibi bir düğüne evlenen oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu-müzisyen Oğuzhan Koç'un evliliklerinde son zamanlarda sorunlar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde boşanmaya karar veren çift,a anlaşmalı olarak boşanma davası açtılar.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı



İkili arasında bir süredir devam eden sorunların ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği ve anne ve babasının evine yerleştiği söylendi. Rüya gibi bir düğün ile evlenen çift, 8 ayın ardından boşanma kararı alınca soluğu mahkemede aldılar. Konuyla ilgili gizlilik kararı veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazinin dikkatini çekmemek adına Adalar Mahkemesi'ni tercih ettiler.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı

KARŞILIKLI TALEP OLMADI

Duruşmaya önce Demet Özdemir, 45 dakika sonra ise Oğuzhan Koç geldi. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Adalar Mahkemesi Aile Mahkemesi'nde görülen tek duruşmada boşandı. Özdemir ve Koç, birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı

Mahkemeden de ayrılan Demet Özdemir, "Açıklama vermeyeceğim" dedi ancak Oğuzhan Koç, gülümsedi sorulara yanıt vermekten kaçındı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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