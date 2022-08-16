Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe son 10 gün! Davetiyeler görücüye çıktı..

Aralarındaki arkadaşlığı aşka dönüştüren ve bir süre önce birbirlerine evlenme sözü veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, düğün için geri sayıma başladı. 10 gün sonra nikah masasına oturacak olan ünlü çiftin nikah davetiyeleri de ortaya çıkarken davetiyedeki detay dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, 26 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan nikahtan önce son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. Nikah davetiyelerini hazırlayan çift, davetiyeyi görücüye çıkarırken fotoğraf detayı ile dikkat çeken davetiyeler e-davetiye olarak hazırlandı.
Bilindiği üzere ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapmıştı. Çiftin nikahının evlilik teklifi yapılan yerde kıyılacağı otelde olacağı öğrenilirken nikah saatinin ise 19,30 olduğu belirtildi.