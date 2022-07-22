MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 15:48

Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç için aldığı damat hediyesi çıtayı bir hayli yükseltti!

Bir süre önce nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, düğün hazırlıklarının son aşamalarını tamamlıyor. Müstakbel eşine damat hediyesi almak için kesenin ağzını açan demet Özdemir ise, hediye anlamında çıtayı bir hayli yükselttiği söyleniyor.

MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 15:48
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Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç için aldığı damat hediyesi çıtayı bir hayli yükseltti!


Bir süredir birlikte olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçen hafta aile ve yakın dostları arasında gerçekleştirdikleri nişan töreniyle evliliğe ilk adımlarını atmışlardı. Günlerce konuşulan nişan töreni sonrası soluğu tatilde alan çiftten Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç



Kovid-19' yakalandığı haberiyle sevenlerini oldukça fazla korkutan Demet Özdemir, sağlık durumunun iyi olduğunu ve test sonucunun negatife dönmesini söylemesiyle herkesi sevindirmişti.

Demet Özdemir müstakbel eşi için kesenin ağzını açtı

Tatildeyken sağlığına kavuşan Demet Özdemir, düğün hazırlıklarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Son aşamaları tamamlayan güzel oyuncu, müstakbel eşi için kesenin ağzını açmaya karar verdi ve dudak uçuklatan bir hediye seçti.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç

Ağustos ayı bitiminde Oğuzhan Koç ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir, eşine alacağı hediye konusunda çok fazla özen gösterdiği söylendi. Aşklarının sembolü olacak bir hediye seçmek isteyen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç için dünyaca ünlü bir markanın saatini seçtiği öğrenildi.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç

Şuan yaklaşık olarak 1 milyon liradan satılan saatin Hollywood yıldızlarının vazgeçemediği saati olarak tanımlanıyor. Jay-Z, Will Smith, John Legend, Justin Bieber gibi yıldızların kolunda görmeye alıştığımız saatin şimdi de Oğuzhan Koç'un takacağı haberi gündeme bomba gibi düşerken Özdemir'in damat hediyesi konusunda çıtayı bir hali yükselttiği konuşuluyor.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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