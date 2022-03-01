MAGAZİN
01 Mart 2022 - 12:20

Demet Özdemir isteğini kıramayan Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!

Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Demet Özdemir'e evlenme teklifi yapan Oğuzhan Koç'un müstakbel eşini kıramadığı ve o istediği diye düğün öncesinde bıçak altına yattığı iddia edildi.

MAGAZİN
01 Mart 2022 - 12:20
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Demet Özdemir isteğini kıramayan Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!
Bir süredir birlikte olan fakat yılbaşında gittikleri Paris tatili sonrası yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, daha sonra tekrar barışmışlardı.








İlişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alan çiftten Oğuzhan Koç, geçtiğimiz hafta hayranlarının merakla beklediği olayı gerçekleştirdi.



Sevgilisi Demet Özdemir'e muhteşem bir evlilik teklifi organizasyonu hazırlayan Oğuzhan Koç, evlilik teklifi gününü de 14 Şubat Sevgililer günü olarak seçti. Sevgilisinden 'Evet' yanıtını alan oğuzhan koç için şimdi de çok konuşulacak bomba bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Oğuzhan Koç'un düğünden önce bıçak altına altına yattığı ve bu durumu da Demet Özdemir'in istediği öne sürüldü.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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