Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma öncesi meğer servet ödemiş! O eve ödedikleri para dudak uçuklattı: Boşanınca ev kimin olacak?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, evliliklerini 8 ayda sonlandırmak için anlaşmalı boşanmaya karar verdiler. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen çift, boşanmadan önce Alaçatı'da bir gayrimenkule yatırım yapmıştı. Çiftin aldıkları daireye ödedikleri para da ortaya çıktı. İşte detaylar... Bir süredir evliliklerini sürdüremediklerini fark eden çift, karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde aldıkları kararın ailelerini ve büyüklerini de etkileyeceğini biliyorlar. Hassas bir süreç olduğunu ve ailelerini üzmeden, yıpratmadan bu süreci yönetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu nedenle, basın mensuplarından da aynı hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorlar.
15 MİLYON TL SERVET DÖKTÜLER