Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma öncesi meğer servet ödemiş! O eve ödedikleri para dudak uçuklattı: Boşanınca ev kimin olacak?

















Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, evliliklerini 8 ayda sonlandırmak için anlaşmalı boşanmaya karar verdiler. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen çift, boşanmadan önce Alaçatı'da bir gayrimenkule yatırım yapmıştı. Çiftin aldıkları daireye ödedikleri para da ortaya çıktı. İşte detaylar... Bir süredir evliliklerini sürdüremediklerini fark eden çift, karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde aldıkları kararın ailelerini ve büyüklerini de etkileyeceğini biliyorlar. Hassas bir süreç olduğunu ve ailelerini üzmeden, yıpratmadan bu süreci yönetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu nedenle, basın mensuplarından da aynı hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorlar.Çiftin boşanma sürecinde, evliliklerinden önce Alaçatı'da 15 milyon TL değerinde bir ev satın aldıkları ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un, dubleks daireye olan hayranlığı da dikkat çekiyor. Ancak, mal paylaşımı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ve detaylar bilinmiyor. Çiftin bu konuda resmi bir açıklama yapmadığı ifade edildi.