MAGAZİN
14 Nisan 2023 - 15:27

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde Zeynep Koçak krizi! İkilinin boşanmasına ''İlahi adalet'' yorumu

8 ay önce nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden ayrılık kararı geldi. Anlaşmalı boşanma kararı alan çiftin açıklamaları üzerine Koç'un eski kız arkadaşı Zeynep Koçak'tan gelen paylaşım dikkatleri çekti.

MAGAZİN
14 Nisan 2023 - 15:27
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde Zeynep Koçak krizi! İkilinin boşanmasına ''İlahi adalet'' yorumu


Sevilen ikilinin 2022 Ağustos ayında dünya evine girerken evlilikleri kısa sürmesi dikkatleri çekti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasında karara varılamayan anlaşmazlıklar merak konusu olurken boşanma nedeni sosyal medya üzerinden yayıldı. Çiftin ayrılık haberi sonrasında Zeynep Koçak'ın imalı paylaşımı kafaları karıştırdı.

Oyuncu Özdemir ve şarkıcı Koç'tan boşanma kararı gelirken ikilinin ortak karar ile ayrılmak istedikleri belirtilirken bu süreçte ailelerin hassas olacağından dikkatli paylaşımlar yapılmasına özen gösterilmesi istendi. Özdemir, bekar evine tekrar geri dönerken Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak ise sessiz kalmadı.



Zeynep Koçak paylaşımı

Koçak, sosyal medya üzerinden "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" ifadelerini kullanarak paylaşım yaparken sosyal medya kullanıcıları bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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