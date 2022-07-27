MAGAZİN
27 Temmuz 2022 - 17:29

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikah masasına oturacakları tarihi açıkladı!

Magazin dünyasının sürekli göz önünde olan çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nişanlılık evresini bitirip nikah masasına oturacakları tarihi açıkladılar.

MAGAZİN
27 Temmuz 2022 - 17:29
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikah masasına oturacakları tarihi açıkladı!


2021 yılı başlarında birlikte olmaya başlayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldıkları bir davetle nişan töreni yapmışlardı. Böylelikle evlilik yolundan bir adıma tan çiftin düğün tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyordu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç



Hem Demet Özdemir'in hem de Oğuzhan Koç'un hayranlarının meraklı bekleyişleri çiftten gelen müjdeli haber sonrası sona erdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos günü birbirlerine 'Evet' diyecekler!

Nişandan sonra sürekli Ağustos sonunda evleneceklerini belirten Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Gayrettepe’de bulunan bir mekandan çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendiler. Nikah için net bir tarih vermekten kaçınan çift, sonunda dayanamadı ve ne zaman birbirlerine 'Evet' diyeceklerini açıkladılar.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Ünlü çift, yemekten çıktıktan sonra gazetecilere birlikte poz verirken aynı zamanda düğünleriyle ilgili soruları yanıtladılar. Çiçeği burnunda nişanlı çift, aslından bunun bir sürpriz olduğunu ve bu sürprizi de burada açıklamak istediğini söyleyen Oğuzhan Koç, gazetecilere 26 Ağustos tarihinde İstanbul’da evleneceklerini açıkladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Kalabalık bir düğün istediklerini söyleyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, henüz mekanı belirlemediklerini ama yer için güzel bir yer seçeceklerini söylediler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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