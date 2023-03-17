Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde çatırdama sesleri! Evi terk etti..







EŞİ OĞUZHAN, ELİNDE ÇİÇEKLERLE GİTTİ







Geçtiğimiz ay 26 Şubat'ta doğum günü kutlaması yapan Demet Özdemir, doğum gününde depremzedelere yardım kampanyası başlatarak çok sayıda bağış topladı. Yaşanan felaketten dolayı doğum günü partisi vermemeye karar veren güzel oyuncu, yakın arkadaşlarının düzenlediği küçük kutlamaya katıldı.Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın bir haberinde çiftin ortak arkadaşlarının evindeki bu mütevazı kutlamada Oğuzhan, eşini üzen bazı davranışlar sergilediği öğrenildi. Güzel oyuncu eşinin bu davranışlarına sinirlenince evine gitmeye karar veriyor ve en yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın evine gidiyor. Günler süren ayrılığın ardından vicdan azabı çeken Oğuzhan Koç, elinde çiçeklerle eşinin setine gidip özür diler. Demet Özdemir'de bu hareketten duygulanarak evine geri döner. Ancak çift birkaç gün sonra tekrar kavgaya tutuşur. Demet Özdemir ise bu son tartışma sonrası tekrar evden ayrılır..