MAGAZİN
17 Mart 2023 - 12:22

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde çatırdama sesleri! Evi terk etti..

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında muhteşem bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Herkese mutluluk pozları dağıtan ünlü çiftin evliliklerinin tehlikede olduğunu hissedilmeye başlandı.

MAGAZİN
17 Mart 2023 - 12:22
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde çatırdama sesleri! Evi terk etti..


Demet Özdemir ve Oğuzhan KoçGeçtiğimiz ay 26 Şubat'ta doğum günü kutlaması yapan Demet Özdemir, doğum gününde depremzedelere yardım kampanyası başlatarak çok sayıda bağış topladı. Yaşanan felaketten dolayı doğum günü partisi vermemeye karar veren güzel oyuncu, yakın arkadaşlarının düzenlediği küçük kutlamaya katıldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

EŞİ OĞUZHAN, ELİNDE ÇİÇEKLERLE GİTTİ



Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın bir haberinde çiftin ortak arkadaşlarının evindeki bu mütevazı kutlamada Oğuzhan, eşini üzen bazı davranışlar sergilediği öğrenildi. Güzel oyuncu eşinin bu davranışlarına sinirlenince evine gitmeye karar veriyor ve en yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın evine gidiyor.

 

Günler süren ayrılığın ardından vicdan azabı çeken Oğuzhan Koç, elinde çiçeklerle eşinin setine gidip özür diler. Demet Özdemir'de bu hareketten duygulanarak evine geri döner. Ancak çift birkaç gün sonra tekrar kavgaya tutuşur. Demet Özdemir ise bu son tartışma sonrası tekrar evden ayrılır..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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