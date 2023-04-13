MAGAZİN
13 Nisan 2023 - 14:53

Demet ve Oğuzhan'ın 8 aylık rüya evliliği sona erdi! Boşamıyorlar..

Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirdikleri gösterişli bir düğünün ardındaki rüya evlilikleri sona erdi. ü. İddiaya göre evden ayrılan Özdemir, ilişkisini bitirdi. Aralarındaki sorunları çözmeyi başaramayan çift, boşanma kararı alırken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yaptıkları ortak açıklamayla boşandıklarını açıkladı.

MAGAZİN
13 Nisan 2023 - 14:53
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Demet ve Oğuzhan'ın 8 aylık rüya evliliği sona erdi! Boşamıyorlar..


2022 yılının Ağustos ayında rüya gibi bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti boşanmaya karar verdiler. Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz olduğu yönünde haklarında haber çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündemini oldukça fazla meşgul eden haberi doğruladılar ve boşanma kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurdular.

Demet ve Oğuzhan'ın 8 aylık rüya evliliği sona erdi! Boşanıyorlar

DEMET ÖZDEMİR BEKAR EVİNE DÖNMÜŞTÜ



Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen haftalarda eşi Oğuzhan Koç ile aralarında çıkan tartışmanın ardından eşyalarını topladığı ve bekar evine geri döndüğü söylenmişti. Zekeriyaköy'deki villaya yerleşen Demet Özdemir, burada yaşamaya karar verdiğini açıklamıştı.

Demet ve Oğuzhan'ın 8 aylık rüya evliliği sona erdi! Boşanıyorlar

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ'TAN ORTAK AÇIKLAMA

Aralarındaki sorunları çözmeyi başaramayan çiftin boşanma kararı aldıkları öğrenildi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaptıkları ortak açıklamayla boşanacaklarını açıkladılar.

Demet Özdemir ve eşi Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları ortak açıklama şöyle:

Demet ve Oğuzhan'ın 8 aylık rüya evliliği sona erdi! Boşanıyorlar

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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