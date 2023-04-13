Demet ve Oğuzhan'ın 8 aylık rüya evliliği sona erdi! Boşamıyorlar..

2022 yılının Ağustos ayında rüya gibi bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti boşanmaya karar verdiler. Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz olduğu yönünde haklarında haber çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündemini oldukça fazla meşgul eden haberi doğruladılar ve boşanma kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurdular.
DEMET ÖZDEMİR BEKAR EVİNE DÖNMÜŞTÜ
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen haftalarda eşi Oğuzhan Koç ile aralarında çıkan tartışmanın ardından eşyalarını topladığı ve bekar evine geri döndüğü söylenmişti. Zekeriyaköy'deki villaya yerleşen Demet Özdemir, burada yaşamaya karar verdiğini açıklamıştı.