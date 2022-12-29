SPOR
29 Aralık 2022 - 22:19

Demir Grup Sivasspor, olaylı maçta Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maçın ardından Sivasspor teknik diretörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 16. haftasında büyük tartışmalara sahne olan bir maç oynandı. Sivasspor cephesi mücadelenin hakemi Erkan Özdamar'ın yönetiminden memnun kalmadı. Rıza Çalımbay maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

SPOR
29 Aralık 2022 - 22:19
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Demir Grup Sivasspor, olaylı maçta Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maçın ardından Sivasspor teknik diretörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu


Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Heyecanın çok yüksek olduğu maç, birçok tartışmalı pozisyona sahne oldu. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, hakemin yönetiminden hiç memnun olmadığını dile getirdi.

"Golün neden iptal olduğunu bilmek istiyoruz"

59 yaşındaki deneyimli teknik direktör "Attığımız ve sayılmayan golde ne vardı çözemedik. Merak ediyorum. Bilen, eden, kuralı bizden daha iyi bilen biri herkesi aydınlatsa daha iyi olur. Böyle bir gol iptali yok. Bunu kabul etmiyorum. Rica ediyorum. Bunu bana bir anlatsınlar. Bunun neden iptal edildiğini takım olarak bilmek istiyoruz. Karmakarışık bir şeyler oldu. Bir sürü şey oldu. Biraz gergin bir maç oldu. Çok merak ediyorum. Bu işi bilen birisi bana anlatsın. Bu pozisyon bir aydınlatılsın." şeklinde konuştu.



Sivasspor, ligde 14 puanda kaldı. 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takım, puan cetvelinde 17. sırada bulunuyor. Ligin 17. haftasında arabam.com Konyaspor deplasmanına çıkacaklar. Galatasaray karşısında kırmızı kart gören Erdoğan Yeşilyurt ve sarı kart cezalısı Ulvestad, karşılaşmada forma giyemeyecek. Maç, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.

Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay kimdir?

Rıza Çalımbay 2 Şubat 1963, Sivas doğumlu Türk eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Beşiktaş'ın ve Türkiye milli futbol takımının eski kaptanı olan Çalımbay, Atom Karınca lakabıyla anılmaktaydı. Kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giymiştir. Uzun süre kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ın resmi maçlarda en çok formasını giyen futbolcusudur. 2019 yılından beri Sivasspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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