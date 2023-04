Demir sandığı önüne katan Merkez Bankası Kapalıçarşı'nın dolarlarını topluyor!

DÖVİZ BÜROLARI HAREKETE GEÇTİ





DÖVİZ FİYATLARINDA BEKLENMEYEN ARTIŞ







PARA TAŞIYAN LOJİSTİK ŞİRKETLER ORTAYA ÇIKTI





DÖVİZ TALEBİ SEÇİM SONRASINDA ARTACAK

Sıkı döviz kuralları ve arz sorunları, Kapalıçarşı'yı yeniden döviz ticaretinin merkezi haline getirdi. Döviz borcu olan vatandaşlar ve özel kuruluşlar, tarihi döviz çarşısının kapısını çalıyorlar. Merkez bankası da her gün 5 milyar lirayı demir kasalarda pazara sokuyor, 260 milyon dolar toplayarak geri dönüyor.Gazeteci Yener Karadeniz'in ekonomi gazetesinde yer alan bir haberinde döviz bürolarının bulunduğu bölgelerde yüksek işlem hacmi tespit edildi. Daha önce hiç var olmayan üç veya dört tekerleğe bağlı bir demir kutu, muhafızlar eşliğinde bir takastan diğerine gitti. O dönemde alım satıma açık olan döviz büroları, işlemler amamlandıktan sonra pencerelerini kapatarak yeniden açıldı. Saat 17:00'e yaklaştıkça aktivite arttı.Bir Kapalıçarşı kaynağı durumu şöyle anlattı: Son dönemde merkez bankaları reel sektörün dışında piyasadan da alım yapmaya başladı. Bankacılar her gün yüklü miktar TL getiriyor ve pazarlarda döviz topluyor. Bu nedenle Kapalıçarşı'daki döviz fiyatları sürekli değişiyor ve bir önceki haftaya göre yükselerek Kapalıçarşı lehine genişliyor.”Verilere göre merkez bankası her gün piyasaya 5 milyar TL getirdikten sonra döviz kuruna bağlı olarak günde yaklaşık 260 milyon civarı bir dolar alıyor. Fonlarla forex ticareti sadece merkez bankaları tarafından değil, diğer kurumlar tarafından yapılır. TL'nin değer kaybetme durumu işlem hacimlerini azaltmış olsa da, büyük miktarlardaki fiziki nakit, lojistik şirketlerini bu tür taşıma hizmeti vermeleri için kurmuştur.Bu izleyici alım satım biçimini seçim sonrası dönemle ilişkilendiren bir piyasa uzmanı şu görüşü dile getirdi: "Bu da döviz talebini doğurur. Merkez bankası da döviz talebini karşılamak için Kapalıçarşı'dan döviz topluyor. Aslında her yılın ilk çeyreği döviz arzı açısından zor bir dönemdir. Böyle zamanlarda Kapalıçarşı hayati bir kaynaktır. Ancak ilk kez hem kurumlardan hem de kamuoyundan bu kadar yoğun talep geldi.”