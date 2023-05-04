Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na forslu fotoğraflı destek paylaşımı: 'Benim oyum sizedir!'













Edirne Cezaevi'nde 6,5 yılı aşkın süredir tutuklu olarak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı ve mesajında akşam saat 21:00’de önemli bir mesaj ile beraber bir hashtag paylaşacağını açıkladı. 'Hazırlıklarınız tamam mı?" ifadelerini de kullanan Demirtaş, akşam saat 21:00 olduğunda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini takipçilerine duyurdu.Cumhurbaşkanlığı forsu Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak, "Senin ayrımcılığa son vereceğine, toplumsal barışı sağlayacağına, Türkiye'ye barış ve refah getireceğine inancım tamdır." diyerek paylaşımının altına "Benim oyum sizedir." şeklinde bir ifade kullandı.