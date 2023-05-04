GÜNDEM
04 Mayıs 2023 - 00:24

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na forslu fotoğraflı destek paylaşımı: 'Benim oyum sizedir!'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, saat 21.00'de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde destek vermek için anahtar mesaj ve hashtag yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını cumhurbaşkanlığı rozeti ile paylaşan ve "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı" tabirini kullanan Demirtaş, "Irk ayrımcılığını sona erdirecek, Türkiye'ye toplumda barış, huzur ve refahı sağlayacaksınız. Buna yürekten inanıyorum" dedi ve paylaşımına 'Benim oyum sizedir!' notunu yazdı.

GÜNDEM
04 Mayıs 2023 - 00:24
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Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na forslu fotoğraflı destek paylaşımı: 'Benim oyum sizedir!'


Edirne Cezaevi'nde 6,5 yılı aşkın süredir tutuklu olarak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı ve mesajında akşam saat 21:00’de önemli bir mesaj ile beraber bir hashtag paylaşacağını açıkladı. 'Hazırlıklarınız tamam mı?" ifadelerini de kullanan Demirtaş, akşam saat 21:00 olduğunda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini takipçilerine duyurdu.

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na forslu fotoğraflı destek paylaşımı



Cumhurbaşkanlığı forsu Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak, "Senin ayrımcılığa son vereceğine, toplumsal barışı sağlayacağına, Türkiye'ye barış ve refah getireceğine inancım tamdır." diyerek paylaşımının altına "Benim oyum sizedir." şeklinde bir ifade kullandı. 

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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