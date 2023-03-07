Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tam destek: 'HDP'ye de bekliyoruz'

Ankara'da baş döndürücü bir trafik sıkışıklığının ardından altılı masanın liderleri yeniden toplandı. Yaklaşık 5 saat süren görüşme sonrasında apılan ortak açıklamada, Millet İttifakı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu kamuoyuna açıklandı. CHP lideri, hem Saadet Partisi hem de kendi partisi dışında toplanan kalabalığa seslendi.
KILIÇDAROĞLU’NA HDP DESTEĞi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından HDP'den destek mesajı geldi. HDP'nin mevcut durumdaki Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, adaylık açıklamasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak adaylığını kutladı ve kendisini HDP Genel merkezine beklediklerini belirterek açık bir ittifaktan umutlu olduğunu da dile getirdi.