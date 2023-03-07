GÜNDEM
07 Mart 2023 - 13:24

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek: 'HDP'ye de bekliyoruz'

Altı masanın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak duyurması ardından HDP'den destek mesajları gelmeye devam etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çağrıda bulundu ve ona “Kılıçdaroğlu’nu HDP’ye bekliyoruz” dedi.

GÜNDEM
07 Mart 2023 - 13:24
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Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tam destek: 'HDP'ye de bekliyoruz'


Ankara'da baş döndürücü bir trafik sıkışıklığının ardından altılı masanın liderleri yeniden toplandı. Yaklaşık 5 saat süren görüşme sonrasında apılan ortak açıklamada, Millet İttifakı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu kamuoyuna açıklandı. CHP lideri, hem Saadet Partisi hem de kendi partisi dışında toplanan kalabalığa seslendi.

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tam destek

KILIÇDAROĞLU’NA HDP DESTEĞi



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından HDP'den destek mesajı geldi. HDP'nin mevcut durumdaki Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, adaylık açıklamasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak adaylığını kutladı ve kendisini HDP Genel merkezine beklediklerini belirterek açık bir ittifaktan umutlu olduğunu da dile getirdi.

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tam destek

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: HDP’YE BEKLİYORUZ

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 6'lı masanın ortak aday açıklaması sonrası sosyal medya hesaplarından Kılıçdaoğlu'nun adaylığını destekleyen bir açıklama yaptı. Mithat Sancar'ın fotoğrafını paylaşan Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylığının hayırlı olmasını diledi ve "Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." şeklinde bir ifade kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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