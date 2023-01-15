MAGAZİN
15 Ocak 2023 - 20:08

Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Seren Serengil'in cinsel ilişki itirafını ifşaladı: 'Daha yeni başladık' diyerek çekinmeden anlattı!

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz isimli programdan ayrıldı ama gündemden bir türlü de düşmedi. Şimdi de eski partneri Deniz Akkaya, eski arkadaşı için çok iddialı açıklamalar yaptı. Model Deniz Akkaya'nın, Seren Serengir'in özel hayatıyla ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Akkaya, Seren Serengil'in birisiyle ilişkisi olduğu dönemde ilişkisi olduğu kişinin oğluyla da bir ilişkisi olduğunu söyledi.

MAGAZİN
15 Ocak 2023 - 20:08
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Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Seren Serengil'in cinsel ilişki itirafını ifşaladı: 'Daha yeni başladık' diyerek çekinmeden anlattı!


Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaptığı süreçte .ok eskiden tanışıklıkları olan ve eski dostların dediği Bircan Bali ve Arto ile epey gerginlik yaşadı. Aynı zamanda programın yapım şirketiyle de sorunlar yaşayan Serengil, mobing gördüğünü öne sürdü ve programdan ayrıldı.

Deniz Akkaya Seren Serengil

"SEREN SERENGİL İLİŞKİ SIRASINDA ALTINA KAÇIRIYORDU"



Seren Serengil'in bir zamanlar birlikte program sunduğu partneri ve aynı zamanda yakın arkadaşı Deniz Akkaya, Serengil hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

Deniz Akkaya Seren Serengil

Akkaya, Serengil'in midesinden ameliyat olduğu dönemde cinsel ilişkiye girdiğinde altına kaçırdığını söyledi. Akkaya, "Halvet sırasında altına kaçırdığı için sürekli yakınıyordu" şeklinde ifadeler kulandı.

Deniz Akkaya Seren Serengil

"HEM BABA HEM DE OĞLUYLA İLİŞKİSİ VARDI"

Seren Serengil'in bir kişiyle ilişkisi varken aynı zamanda sevgilsinin oğluyla da ilişkiye girdiğini söyleyen Deniz Akkaya, "Daha yeni başlıyoruz" dedi ve eteğindeki taşları bir bir ortaya döktü. Son zamanların en büyük iddialarını ortaya atan Akkaya, Serengil'in kızı Ayşe'nin babası olan Efe Özbilgin ile birliktelik yaşadığını da söyledi.

Deniz Akkaya Seren Serengil

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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