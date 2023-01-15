Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Seren Serengil'in cinsel ilişki itirafını ifşaladı: 'Daha yeni başladık' diyerek çekinmeden anlattı!

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaptığı süreçte .ok eskiden tanışıklıkları olan ve eski dostların dediği Bircan Bali ve Arto ile epey gerginlik yaşadı. Aynı zamanda programın yapım şirketiyle de sorunlar yaşayan Serengil, mobing gördüğünü öne sürdü ve programdan ayrıldı.
"SEREN SERENGİL İLİŞKİ SIRASINDA ALTINA KAÇIRIYORDU"
Seren Serengil'in bir zamanlar birlikte program sunduğu partneri ve aynı zamanda yakın arkadaşı Deniz Akkaya, Serengil hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.
Akkaya, Serengil'in midesinden ameliyat olduğu dönemde cinsel ilişkiye girdiğinde altına kaçırdığını söyledi. Akkaya, "Halvet sırasında altına kaçırdığı için sürekli yakınıyordu" şeklinde ifadeler kulandı.