Deniz Akkaya'dan flaş karar! 'Söylemezsem Olmaz' programına veda etti

Ünlü model Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte sunduğu TV ekranlarının magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı. Polemikleri yüzünden sık sık gündemde yer alan Akkaya'nın sürpriz bir şekilde programdan ayrılmasına ilişkin bir açıklama yapan Bircan Bali, Akkaya için "Artık aramızda yer almayacak" ifadelerini kullandı.Bircan Bali ve Seren Serengil tarafından sunulan 'Söylemezsem Olmaz' programında sunucu olarak yer alan Arto'dan sonra yeni sezon için Deniz Akkaya ile anlaşılmıştı. Fakat Akkaya'nın TV macerası kısa sürdü ve sürpriz bir kararla programdan ayrıldı.Canlı yayınlarda yaptığı dobra açıklamalarıyla sürekli gündemde yer alan Deniz Akkaya, bugün yayınlanan programa çıkmadı. programın sonunda Serengil ve Bali, Deniz Akkaya'nın programdan ayrılma kararı hakkında bir açıklama yaptı.Bircan Bali, söz konusu karara ilişkin yaptığı açıklamasında Deniz Akkaya'nın, 'Söylemezsem Olmaz' programında artık yer almayacağını belirterek kendisine teşekkürlerini ileti.Programdan, sürpriz bir şekilde ayrılmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Deniz Akkaya'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.