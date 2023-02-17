Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler! Haluk Levent gerekli cevabı bu sözlerle verdi







DENİZ AKKAYA HALUK LEVENT’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ! “İKİ AY ÖNCESİNDE DOLANDIRDIĞIN İNSANLAR…” YANIT GECİKMEDİ

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve AHBAP Derneği'nin depremzedelere yardım etmek için büyük çaba sarf ettiğini vurguladı. Haluk Levent'in yanı sıra, birçok ünlü isim de depremzedelere yardım etmek için çalışmalar yürütüyor ve Türk toplumu da bir kez daha dayanışma içinde hareket ediyor. Bu tür zorlu dönemlerde, toplumun bir arada kalması ve yardımlaşması, Türkiye'nin en büyük güçlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Akkaya, "Dünden beri kaç kez özür diledin?" diyerek Levent'e tepki gösterdi ve onu duruşsuzlukla suçladı. Ayrıca, Levent'in önceden dolandırdığı kişilerin yayına çıkmak için beklediğini ve yakında ortaya çıkacaklarını ima etti. Levent ise, Akkaya'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, AHBAP Derneği'nin depremzedelere yardım etmek için büyük çaba harcadığını ve herhangi bir dolandırıcılık olayının söz konusu olmadığını vurguladı.Deniz Akkaya, Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerini sosyal medya hesabında sürdürdü. Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele para teslim eden insanlar cahil" diyerek, bir önceki paylaşımının devamı niteliğinde konuştu. Ayrıca, bir fotoğraf paylaşarak, "Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yok" diyerek, Levent'in bu fotoğrafının anlamını sorguladı.





HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA GELDİ

"BU DEVLETİN İSTİHBARATI YARIM AKILLI MI?"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında, birçok dernek ve kuruluş bölgeye giderek depremzedelere yardım etmek için çalışmalar yürütüyor. Bu dernekler arasında, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği de yer alıyor. Ancak, ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya'nın son açıklamasında, Haluk Levent'e yönelik sert eleştiriler yer aldı. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Levent, bu iddialara yanıt vermek zorunda kaldı.Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın kendisi hakkındaki iddiaları üzerine açıklama yaptı. Levent, "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazin dünyasından vurmaya başladılar. Lütfen Allah için vurun, ancak şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler ve yakınlarının cesedini bulamayanlar çaresizlik içinde. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlık. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum, çünkü zaman kaybetmek istemiyorum" dedi. Levent, bu tür zorlu dönemlerde, insanların birbirine destek olması gerektiğini ve toplumun dayanışma duygularının ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın iddialarına yanıt vererek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Levent, Sayın Cumhurbaşkanı ile de fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasını AHBAP üzerinden akladığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Devletin denetim kurumlarının (MASAK, istihbarat vb.) yeterince akıllı olduğunu ve bu konuyu biliyor olmaları gerektiğini vurguladı. Levent, AHBAP sayfasında 7 yıldır dayanışma faaliyetleri yürüttüğünü, bir gün Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak şirketinin gecesine çıkıp çıkmayacağını sorduğunu ve kendisine kaç lira ödemeyi teklif ettiğini anlattı. Levent, Korkmaz'a para almayacağını ancak 5 ailenin tüm sıkıntılarını çözmesini istediğini belirtti. Korkmaz'ın önce bu teklifi reddettiğini ancak daha sonra ailelerin sorunlarını çözdüğünü ifade etti. Ayrıca, Korkmaz'ın birçok aileye maddi yardımda bulunduğunu ve kendisinin de Korkmaz'ın bir geceye daveti sonrasında bir konser verdiğini belirtti. Levent, söz verdiği gibi Korkmaz'ın yardımıyla ailelere yardım etti ve Korkmaz'ın ödediği masrafları detaylı bir şekilde sıraladı. Bu kapsamda, Hacı Karagözoğlu ailesi, Fesih Araz, Kars'ın köyünden Meydan Ali Demirel'in 2 kızının yıllık yurt ücreti, Ağrı'da yatağa bağımlı Bertar'a hasta yatağı ve istismara uğrayan D.'nin 1 yıllık okul ücretlerinin Korkmaz tarafından ödendiğini belirtti. Levent, konser faturası çıkması halinde rezil olmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.