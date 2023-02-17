Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında, birçok dernek ve kuruluş bölgeye giderek depremzedelere yardım etmek için çalışmalar yürütüyor. Bu dernekler arasında, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği de yer alıyor. Ancak, ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya'nın son açıklamasında, Haluk Levent'e yönelik sert eleştiriler yer aldı. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Levent, bu iddialara yanıt vermek zorunda kaldı.
MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 23:00
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler! Haluk Levent gerekli cevabı bu sözlerle verdi
Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve birçok ilde meydana gelen depremin ardından, Türkiye geneli depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor. Ancak, ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, son dönemde yaptığı yardımlarla öne çıkan AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Levent, iddialara yanıt vermek zorunda kaldı.
MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 23:00
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DENİZ AKKAYA HALUK LEVENT’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ! “İKİ AY ÖNCESİNDE DOLANDIRDIĞIN İNSANLAR…” YANIT GECİKMEDİ Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın kendisi hakkındaki iddiaları üzerine açıklama yaptı. Levent, "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazin dünyasından vurmaya başladılar. Lütfen Allah için vurun, ancak şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler ve yakınlarının cesedini bulamayanlar çaresizlik içinde. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlık. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum, çünkü zaman kaybetmek istemiyorum" dedi. Levent, bu tür zorlu dönemlerde, insanların birbirine destek olması gerektiğini ve toplumun dayanışma duygularının ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.
DENİZ AKKAYA HALUK LEVENT’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ! “İKİ AY ÖNCESİNDE DOLANDIRDIĞIN İNSANLAR…” YANIT GECİKMEDİ Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın kendisi hakkındaki iddiaları üzerine açıklama yaptı. Levent, "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazin dünyasından vurmaya başladılar. Lütfen Allah için vurun, ancak şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler ve yakınlarının cesedini bulamayanlar çaresizlik içinde. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlık. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum, çünkü zaman kaybetmek istemiyorum" dedi. Levent, bu tür zorlu dönemlerde, insanların birbirine destek olması gerektiğini ve toplumun dayanışma duygularının ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.
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