Deniz Akkaya Haluk Levent'i hedefine aldı! 11 gündür canla başla çalışan Levent'e demediğini bırakmadı!













Madonna'dan çağrı!

Hülya Güler'in bu konu hakkındaki yazısı ise şu şekilde:

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, Haluk Levent'i hedef aldı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden sonra çalışmalara devam eden AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent için iddialı sözler söylendi. Haluk Levent ise attığı tweet ile Deniz Akkaya'ya 5 milyon liralık tazminat davası açmayı düşündüğünü, o parayı da depremden etkilenen vatandaşlar için kullanacağını söyledi. Tartışma Deniz Akkaya'nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla devam etti.Deniz Akkaya söylemleri ve paylaşımlarıyla son zamanlarda gündemdeydi. Bu kez Haluk Levent için yaptığı paylaşımlarla gündemde yerini aldı. Şiddetli depremin ardından yardım çalışmaları devam ederken AFAD'ın çalışmadığına, yardımların depremzedelere ulaşamadığını iddia ederek destekleri kamu dışındaki kurumlara yönlendirme çabaları uluslararası boyutlara da ulaştı. Bu durum büyük bir algı operasyonuna dönüştü. Instagram hesabından Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" şeklinde konuştu. Sezgin Baran Korkmaz ile Haluk Levent'in fotoğrafını paylaşan Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" şeklinde konuştu. Haluk Levent bu paylaşımlara sessiz kalmayarak 5 milyon liralık dava açacağını ve bu parayı depremden etkilenen vatandaşlar için harcayacağını söyledi.Deniz Akkaya ise bunun üstüne, "Gücün bana mı yetti, yetmez! Hala depremzedeler üzerinden duygu sömürüsü peşindesin. Ben kimsenin gemisine binip karşı tarafa bağırmadım. Senin kadar kriminal ve dolandırıcı ile de ne fotoğrafım ne dolandırıcılık davam var. AK Parti iktidarına muhaliflerin duygularını sömürüyorsun" dedi.Deniz Akkaya paylaşımlarına devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'AFAD çalışmıyor, devlet bölgede yok' algılarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkilerine yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da AHBAP'çılar ve BABALA'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır."11 Şubat Günü Diyarbakır'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusa kayıtlı 12 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celplerini mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerin AFAD ile gönderilmesi gerektiğini belirterek, karşıt durumda desteklerin heba olabileceğini, nakit para yardımı yapacak kişilerin AFAD hesaplarını kullanmaları gerektiğini söyledi.Devlet bölgede yardım etmiyor algısı ulusal hareketliliğe yol açtı. Madonna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bağış yapmak için en güvenilir yerin AHBAP olduğunu söyledi. Bununla birlikte bir Yunan kurtarma görevlisinin küçük bir kız çocuğunu kurtardığını gösteren paylaşım yaptı. Bu paylaşımda küçük çocuk Türkiye'yi temsil ediyordu ve algı operasyonun bir parçası olduğu konuşuldu.Buna tepki gösteren Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler, "Bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. Algı operasyonunun gereksiz olduğuna dikkat çeken Güler, "Çünkü yapılacak iş çok basit. Şirketler hangi ülkede ise bağışını o ülkedeki Kızıl Haç'a yapacak ve bu bağış otomatik olarak Kızılay'a gelecek. Mesele bu kadar basit iken farklı bir STK arayışının nedeni ne olabilir" şeklinde konuştu."Yurtdışından Türkiye'ye yönelik bağışların nereye yapılacağı konusunda iki-üç gündür kulağıma gelen çok üzücü duyumlar vardı. Ama insanların kendi ülkelerine karşı bu kadar kötü olabileceklerine inanmak istemediğim için yazmayacaktım. Ta ki Madonna'nın 14 Şubat günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımı görene kadar. Madonna sevgililer günü kutlamalarına değindiği paylaşımında, 'Tüm sevgimizi Türkiye ve Suriye depremlerinde sevdiklerini kaybedenlere verelim. Bağış yapmak için en iyi yer ahbap.org' diye yazdı. Şimdi bu konuda bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ahbap'ın bir sivil toplum kuruluşu olarak Madonna gibi dünya çapında bir yıldıza ulaşma kapasitesine ilişkin herkesin bir fikri var. Hele de bizim meslekten olanların Madonna'ya bu konuda bir yönlendirme yapıldığını anlamaması mümkün değil. Ama konu Madonna değil. Yani mesele sadece Madonna ile teması olan birilerinin bağış yapılacak en iyi yerin Ahbap olduğunu düşünmeleri ve bu şekilde bilgi vermeleri olmuş olsa ortada bir sorun olmayacak. Burada Madonna'ya öyle bir yönlendirme yapılmış ki Madonna bağış yapılacak en iyi yeri belirtme gereği duymuş. İşte meselenin sorun olan kısmı bu. Çünkü birileri Türkiye'ye yapılacak yardımların adresi konusunda uluslararası bir çabaya girişmiş durumda. Biraz daha detaylandırmak gerekirse; bu depremde iş dünyasından inanılmaz bir dayanışma örneği gördük. Sadece Türk şirketleri değil uluslararası şirketler de çok büyük bir dayanışma refleksi gösterdiler. Ben uluslararası şirketlerin ülkemizle bu denli dayanışma içinde olduklarını açıkçası ilk kez görüyorum. Ve elbette bunu çok sevindirici buluyorum. Ama üzüntümüzü katlayan bir takım işlerin de döndüğünü söylemeliyim. Bu konuda ilk kulağıma çalınan bilgi şöyleydi; uluslararası şirketlerin çoğu Türkiye'deki yapılanmalarının yaptığı bağıştan bağımsız olarak genel merkezden de bağış yapma kararı aldı. 1 milyon dolar veya 1 milyon Euro bağışlamak üzere harekete geçen uluslararası şirketler (nakdi bağış protokolleri gereği) bir kamu kuruluşu olduğu için bu bağışı AFAD'a direkt yapamadılar. Bu uluslararası şirketlerden birinde çalışan bir arkadaşım aradı ve bu sıkıntıyı aktardı. Ben de kendisine, 'Peki AFAD'a yapamıyorlarsa Kızılay'a neden bağış yapmıyorlar' diye sordum. İşte işler de bu noktada karıştı. Aynı konuda birkaç şirket ile daha konuştum ortak cevapları çok enteresandı: "Çok uluslu şirketlerin nakdi bağış yaparken bağış yaptıkları kurumun uluslararası akreditasyonu olması gerekiyor. Kızılay'da bu konuda bazı sıkıntılar oldu(!) O yüzden çoğu şirket Kızılay yerine uluslararası kurumlara yönelmek zorunda kaldı. Hatta bu uluslararası STK'ların Türkiye'deki ekipleri çok küçük olduğu için bu kadar büyük bağışları yönetecek, yönlendirecek kapasiteleri yok. O nedenle şimdi başka yerli STK'lar aranıyor. Bu noktada da biz Ahbap'ı öneriyoruz. Ama onun da uluslararası akreditasyonu her ülkede tanınmıyor. Aktarılan bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok. Çünkü yapılacak iş çok basit. Şirketler hangi ülkede ise bağışını o ülkedeki Kızıl Haç'a yapacak ve bu bağış otomatik olarak Kızılay'a gelecek. Mesele bu kadar basit iken farklı bir STK arayışının nedeni ne olabilir? Son söz; aslında yazılacak, söylenecek çok şey var. Ama iletişimin tonunu ülkemize ve devletimize sahip çıkacak şekilde ayarlamak lazım."