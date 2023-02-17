Deniz Akkaya Haluk Levent'i hedefine aldı! 11 gündür canla başla çalışan Levent'e demediğini bırakmadı!

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, Haluk Levent'i hedef aldı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden sonra çalışmalara devam eden AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent için iddialı sözler söylendi. Haluk Levent ise attığı tweet ile Deniz Akkaya'ya 5 milyon liralık tazminat davası açmayı düşündüğünü, o parayı da depremden etkilenen vatandaşlar için kullanacağını söyledi. Tartışma Deniz Akkaya'nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla devam etti.
Deniz Akkaya söylemleri ve paylaşımlarıyla son zamanlarda gündemdeydi. Bu kez Haluk Levent için yaptığı paylaşımlarla gündemde yerini aldı. Şiddetli depremin ardından yardım çalışmaları devam ederken AFAD'ın çalışmadığına, yardımların depremzedelere ulaşamadığını iddia ederek destekleri kamu dışındaki kurumlara yönlendirme çabaları uluslararası boyutlara da ulaştı. Bu durum büyük bir algı operasyonuna dönüştü. Instagram hesabından Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" şeklinde konuştu. Sezgin Baran Korkmaz ile Haluk Levent'in fotoğrafını paylaşan Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" şeklinde konuştu. Haluk Levent bu paylaşımlara sessiz kalmayarak 5 milyon liralık dava açacağını ve bu parayı depremden etkilenen vatandaşlar için harcayacağını söyledi.
Deniz Akkaya ise bunun üstüne, "Gücün bana mı yetti, yetmez! Hala depremzedeler üzerinden duygu sömürüsü peşindesin. Ben kimsenin gemisine binip karşı tarafa bağırmadım. Senin kadar kriminal ve dolandırıcı ile de ne fotoğrafım ne dolandırıcılık davam var. AK Parti iktidarına muhaliflerin duygularını sömürüyorsun" dedi.
Deniz Akkaya paylaşımlarına devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'AFAD çalışmıyor, devlet bölgede yok' algılarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkilerine yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da AHBAP'çılar ve BABALA'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır."
11 Şubat Günü Diyarbakır'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusa kayıtlı 12 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celplerini mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerin AFAD ile gönderilmesi gerektiğini belirterek, karşıt durumda desteklerin heba olabileceğini, nakit para yardımı yapacak kişilerin AFAD hesaplarını kullanmaları gerektiğini söyledi.
Madonna'dan çağrı!Devlet bölgede yardım etmiyor algısı ulusal hareketliliğe yol açtı. Madonna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bağış yapmak için en güvenilir yerin AHBAP olduğunu söyledi. Bununla birlikte bir Yunan kurtarma görevlisinin küçük bir kız çocuğunu kurtardığını gösteren paylaşım yaptı. Bu paylaşımda küçük çocuk Türkiye'yi temsil ediyordu ve algı operasyonun bir parçası olduğu konuşuldu.
Buna tepki gösteren Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler, "Bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. Algı operasyonunun gereksiz olduğuna dikkat çeken Güler, "Çünkü yapılacak iş çok basit. Şirketler hangi ülkede ise bağışını o ülkedeki Kızıl Haç'a yapacak ve bu bağış otomatik olarak Kızılay'a gelecek. Mesele bu kadar basit iken farklı bir STK arayışının nedeni ne olabilir" şeklinde konuştu.